В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах Левобережья





















Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков лично проверил, как идут работы по восстановлению береговой линии протоки Степная реки Селенга. Город готовится к возможному наводнению.– В прошлом году, чтобы защитить горожан от большой воды, мы построили три километра защитных насыпей: подняли уровень берега в самых низких местах. Тогда смогли защитить порядка 20 тысяч наших жителей от речной воды. В этом году мы продолжаем строительство защитных сооружений. Здесь на 200 м делаем защиту берега, параллельно в ДНТ «Весна» делаем ещё 315 м. Здесь мы защищаем порядка 19 участков, там 50 участков, – рассказал Игорь Шутенков.Специалисты восстанавливают берег практически с нуля: убирают верхний грунт, который не подходит для укрепления, затем завозят крупные бутовые камни от 1 до 1,5 м, засыпают грунтом и снова укрепляют бутовым камнем. Сейчас идёт отсыпка участка берега в СНТ «Черёмушки» протяжённостью 200 м, затем перейдут в СНТ «Весна». В этих двух ДНТ вода разрушает берег, поэтому в марте здесь был введён режим повышенной готовности.Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, работы пройдут в три этапа и должны завершиться в конце мая.– Работаем в ускоренном темпе. Когда начнётся завоз грунта, будем работать в две смены и в «Черёмушках» и в «Весне». Общий срок выполнения мероприятий у нас до конца мая, но мы постараемся завершить работы быстрее, – пояснил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.Напомним, в прошлом году защитные насыпи построили на улице Ольхонская, в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк», улицах Урожайная и Блюхера.