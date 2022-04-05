Читателям от 14 до 22 лет доступны все мероприятия детско-юношеской библиотеки
Республиканская детско-юношеская библиотека стала одной из первых библиотек в регионе, присоединившейся к программе «Пушкинская карта». Читатели от 14 до 22 лет могут посещать события культурного учреждения, оплатив их с помощью «Пушкинской карты».
Первое мероприятие, доступное по «Пушкинской карте» состоится 8 апреля. Это мастер-класс для ребят 14-16 лет по созданию постера в программе Adobe Photoshop, который проводится в рамках нового digital-проекта «Мама думает, что я волшебник!». Обучающее мероприятие пройдёт в Улан-Удэ в центре чтения имени Даширабдана Батожабая.
В апреле ожидаются ещё два события, оплатить участие в которых можно «Пушкинской картой» - это медиаурок с элементами экскурсии «Классик бурятской литературы - Даширабдан Батожабай» и экскурсия-квест «Знакомьтесь - центр чтения имени Бавасана Абидуева», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»
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