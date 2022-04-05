 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»

В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Читателям от 14 до 22 лет доступны все мероприятия детско-юношеской библиотеки

Республиканская детско-юношеская библиотека стала одной из первых библиотек в регионе, присоединившейся к программе «Пушкинская карта». Читатели от 14 до 22 лет могут посещать события культурного учреждения, оплатив их с помощью «Пушкинской карты».

Первое мероприятие, доступное по «Пушкинской карте» состоится 8 апреля. Это мастер-класс для ребят 14-16 лет по созданию постера в программе Adobe Photoshop, который проводится в рамках нового digital-проекта «Мама думает, что я волшебник!». Обучающее мероприятие пройдёт в Улан-Удэ в центре чтения имени Даширабдана Батожабая.

В апреле ожидаются ещё два события, оплатить участие в которых можно «Пушкинской картой» - это медиаурок с элементами экскурсии «Классик бурятской литературы - Даширабдан Батожабай» и экскурсия-квест «Знакомьтесь - центр чтения имени Бавасана Абидуева», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осужденная провела выходной день в кругу семьи
В Бурятии осужденная провела выходной день в кругу семьи
Общество, 05.04.2022
Женщина заслужила это примерным поведением
В Монголии начали бороться с злоупотреблением алкоголя в стране
В Монголии начали бороться с злоупотреблением алкоголя в стране
Общество, 05.04.2022
В соседней стране житель употребляет 55 литров алкогольных напитков в год
В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах Левобережья
В Улан-Удэ восстанавливают берег в садоводствах Левобережья
Общество, 05.04.2022
От большой воды защитят СНТ «Черёмушки» и «Весна»
В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»
В Бурятии библиотека начала принимать посетителей по «Пушкинской карте»
Общество, 05.04.2022
Читателям от 14 до 22 лет доступны все мероприятия детско-юношеской библиотеки
Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Общество, 05.04.2022
Губернатор региона подписал указ о  единовременной выплате в один млн рублей
В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды
В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды
Общество, 05.04.2022
Пешеходные переходы станут доступнее для инвалидов к осени
В Бурятию вернулись красные утки
В Бурятию вернулись красные утки
Общество, 05.04.2022
У местных жителей огарь считается священной птицей
Россия откроет сухопутные границы с Китаем
Россия откроет сухопутные границы с Китаем
Общество, 05.04.2022
Граница в Забайкалье откроется с 9 апреля
Клещи пока не атакуют жителей Бурятии
Клещи пока не атакуют жителей Бурятии
Общество, 05.04.2022
Сезон активности клещей уже начался, но укусов нет
В Улан-Удэ пройдёт концерт композитора Виктора Усовича
В Улан-Удэ пройдёт концерт композитора Виктора Усовича
Общество, 05.04.2022
Два отделения концерта будет совершенно отличаться по настроению
Мэр Улан-Удэ приглашает заниматься оздоровительной ходьбой
Мэр Улан-Удэ приглашает заниматься оздоровительной ходьбой
Общество, 05.04.2022
Активисты проводят занятия во всех парках города
В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня
В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня
Общество, 05.04.2022
Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных выявили в республике за прошлый год
Ещё 65 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 65 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 05.04.2022
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь снизилась
Алиса Жамбалова вошла в топ-10 в последней гонке чемпионата России
Алиса Жамбалова вошла в топ-10 в последней гонке чемпионата России
Общество, 05.04.2022
Бурятская лыжница завершила гонку на седьмом месте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^