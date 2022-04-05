Хоккейный турнир в Улан-Удэ выиграли иркутяне

Остальные призовые места также заняли представители соседнего региона



30 и 31 марта в столице Бурятии прошёл традиционный детский турнир по хоккею с шайбой. В соревнованиях участвовали ребята 2011-2012 годов рождения, представляющие команды из Улан-Удэ, Иркутска, Байкальска и Тулуна. Поддержать юных хоккеистов приехали родители, друзья и товарищи по клубу.



В упорной борьбе призовые места заняли гости турнира. Победу одержала команда «Юность» из Иркутска. На втором месте расположился хоккейный клуб «Уголёк» из Тулуна. Третье место завоевала команда «Сибирские тигры» из Иркутска.



Для всех ребят были подготовлены дипломы, памятные призы и сладкие подарки. А команды-победители получили кубок и медали.



Номинацию «Самым полезный игрок команды» выиграл Иван Л из ХК «Уголёк». Лучшим снайпером соревнований признан Семён К. (ХК «Юность»). Лучший вратарь турнира – Егор К. (ХК «Уголёк»). Лучшим защитником по итогам соревнований стал Арсений О. (ХК «Сибирские тигры»). Лучшим нападающим признана Полина П. (ХК «Юность»). Приз зрительских симпатий достался Данилу П. (ХК «IceБарс»). Об этом сообщает пресс-служба ледовой арены «IceМетр».

