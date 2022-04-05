Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных

Губернатор региона подписал указ о единовременной выплате в один млн рублей
Семьи военнослужащих из Иркутской области, погибших во время спецоперации на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины, получат единовременную материальную помощь по одному миллиону рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
Выплаты произведёт министерство социального развития, опеки и попечительства. Порядок предоставления установят дополнительным документом, который сейчас находится в разработке.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что на федеральном уровне для семей
погибших в спецоперации будет выплачиваться единовременное страховое обеспечение и единовременное пособие в размере 7, 4 млн рублей.
Кроме того, будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн рублей.
Губернатор региона подписал указ о единовременной выплате в один млн рублей
Пешеходные переходы станут доступнее для инвалидов к осени
У местных жителей огарь считается священной птицей
Граница в Забайкалье откроется с 9 апреля
Всего было рассмотрено более 40 заявок
Сезон активности клещей уже начался, но укусов нет
Два отделения концерта будет совершенно отличаться по настроению
Активисты проводят занятия во всех парках города
Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных выявили в республике за прошлый год
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь снизилась
Бурятская лыжница завершила гонку на седьмом месте
Федерацию по национальной стрельбе из лука предлагали возглавить известному бывшему общественнику
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина состоит на учёте уже восемь лет
Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей