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Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных

Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Губернатор региона подписал указ о единовременной выплате в один млн рублей
 
Семьи военнослужащих из Иркутской области, погибших во время спецоперации на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины, получат единовременную материальную помощь по одному миллиону рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Выплаты произведёт министерство социального развития, опеки и попечительства. Порядок предоставления установят дополнительным документом, который сейчас находится в разработке.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что на федеральном уровне для семей  погибших в спецоперации будет выплачиваться единовременное страховое обеспечение и единовременное пособие в размере 7, 4 млн рублей. 

Кроме того, будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн рублей.
Иркутская область выплаты военнослужащие

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