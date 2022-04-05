У местных жителей огарь считается священной птицей
В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» запечатлели возвращение красных уток на места гнездования. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.
Красные птицы начали прилетать уже в начале марта. С каждым днём они все чаще пролетают над головами специалистов.
Главное отличие красных огарей от других гусеообразных – их ярко-рыжий цвет во всех нарядах. У самцов хорошо проглядывается темно-коричневый ошейник.
Любопытно, что самец не выбирает самку, а самка отыскивает себе самца.
Огарь хорошо ходит по земле и плавает, но ныряет редко. Летает быстро, является крикливой птицей. Учёные сравнивают её резкий голос и с ржанием осла, и со звуками, издаваемыми канадской казаркой, и с гусиным гоготом.
По звукам можно различить половую принадлежность птицы: у самки они, как правило, громче, глубже и резче, с преобладанием ударной гласной «а», тогда как у самца – «о».
- У местного населения огарь считается священной птицей, так как, по их мнению, она может принести покой и умиротворение, - рассказали в пресс-службе Тункинского нацпарка.
В Бурятию вернулись красные утки
Общество, Фото:
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