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В Бурятию вернулись красные утки

В Бурятию вернулись красные утки
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
У местных жителей огарь считается священной птицей

В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» запечатлели возвращение красных уток на места гнездования. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Красные птицы начали прилетать уже в начале марта. С каждым днём они все чаще пролетают над головами специалистов.

Главное отличие красных огарей от других гусеообразных – их ярко-рыжий цвет во всех нарядах. У самцов хорошо проглядывается темно-коричневый ошейник.

Любопытно, что самец не выбирает самку, а самка отыскивает себе самца.

Огарь хорошо ходит по земле и плавает, но ныряет редко. Летает быстро, является крикливой птицей. Учёные сравнивают её резкий голос и с ржанием осла, и со звуками, издаваемыми канадской казаркой, и с гусиным гоготом.

По звукам можно различить половую принадлежность птицы: у самки они, как правило, громче, глубже и резче, с преобладанием ударной гласной «а», тогда как у самца – «о».

- У местного населения огарь считается священной птицей, так как, по их мнению, она может принести покой и умиротворение, - рассказали в пресс-службе Тункинского нацпарка.
птицы Бурятия

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