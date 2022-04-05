В Бурятии провели турнир по дзюдо и национальной борьбе

Общество, Фото: группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе»

Республиканские соревнования состоялись в Кабанском районе



3 апреля в Бурятии прошёл первый республиканский турнир по дзюдо и национальной борьбе «Бухэ Барилдан». Соревнования были посвящены памяти мастера спорта СССР, тренера СШОР по дзюдо Павла Конева. Спортивное мероприятие собрало около 90 борцов в спорткомплексе села Кабанск.



Как сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе», победителями и призёрами турнира стали следующие спортсмены.



Дзюдо



Юноши 2009-2010 гг. р.



Весовая категория 30 кг

Первое место – Вадим Д., Брянск (Отто Е.В.)



Весовая категория 33 кг

Первое место – Леонид В., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)

Второе место – Алексей Л., Селенгинск (Фокин А.Л)

Третье место – Ефим М., Селенгинск (Фокин А.Л.)



Весовая категория 36 кг

Первое место – Дмитрий Б., Брянск (Отто Е.В.)

Второе место – Сергей Б., Каменск (Анашкин В.В)

Третье место – Андрей К., Селенгинск (Гянджиев А.Р)

Третье место – Савелий Е., Каменск (Анашкин В.В.)



Весовая категория 42 кг

Первое место – Александр А., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Второе место – Артём З., Брянск (Отто Е.В.)

Третье место - Никита Ч., Улан-Удэ

Третье место – Владислав С., Селенгинск (Фокин А.Л.)



Весовая категория

Первое место – Александр Ф., Брянск (Отто Е.В.)

Второе место – Никита С., Кабанск (Смыков Н.Б.)

Третье место – Егор У., Каменск (Катушенко В.Л.)

Третье место – Иван К., Степной дворец (Кудрин В.П.)



Весовая категория 50 кг

Первое место – Ярослав Л., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Второе место – Герман П., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Вадим Б., Каменск (Катушенко В.Л.)

Третье место – Богдан И., Улан-Удэ



Весовая категория 55 кг

Первое место – Давид А., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Второе место – Егор З., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место - Данил К., Бабушкин (Верховых Л.И.)



Весовая категория свыше 55 кг

Первое место – Захар А., Каменск (Анашкин В.В.)

Второе место – Ислам Г., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Иван Б., Каменск (Катушенко В.Л.)

Третье место – Илья Т., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Юноши 2011-2012 гг.р.



Весовая категория 27 кг

Первое место – Антон С., Брянск (Отто Е.В.)

Второе место – Евгений Л., Каменск (Анашкин В.В.)

Третье место – Степан М., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Алексей В., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)



Весовая категория 30 кг

Первое место - Дмитрий Д., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Второе место – Иван К., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Третье место – Дмитрий М., Кабанск (Смыков Н.Б.)

Третье место - Константин М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Весовая категория 33 кг

Первое место – Станислав Ш., Каменск (Анашкин В.В.)

Второе место - Анатолий М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Третье место – Тимур Д., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)

Третье место – Егор П., Гусиноозерск



Весовая категория 36 кг

Первое место – Алексей К., Брянск (Отто Е.В.)

Второе место – Глеб Ф., Улан-Удэ

Третье место – Арсений Г., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Третье место – Данил Б., Брянск (Отто Е.В.)



Весовая категория 39 кг

Первое место - Сергей К., Брянск (Отто Е.В.)

Второе место – Максим Ф., Брянск (Отто Е.В.)

Третье место - Мэндхуу, Гусиноозёрск

Третье место – Родион К., Брянск (Отто Е.В.)



Весовая категория 42 кг

Первое место – Демид Б., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Второе место – Глеб Р., Каменск (Анашкин В.В.)

Третье место - Шемякин Александр, Кабанск (Смыков Н.Б.)

Третье место – Эрдэни М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Весовая категория 46 кг

Первое место – Иван К., Селенгинск (Фокин А.Л.)



Весовая категория 50 кг

Первое место – Алексей Н., Брянск (Отто Е.В.)

Второе место – Эльмир Г., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Степан Я., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Владислав С., Улан-Удэ



Весовая категория 55 кг

Первое место – Савелий С., Каменск (Анашкин В.В.)

Второе место – Егор Г., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Весовая категория свыше 55 кг

Первое место - Алексей Г., Каменск (Анашкин В.В.)

Второе место – Николай Т., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Третье место – Константин К., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Влад Е., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Девочки



Весовая категория 27 кг

Первое место - Мария Л., Улан-Удэ

Второе место - Юлия В., Гусиноозерск

Третье место - Полина Е., Каменск (Анашкин В.В.)



Весовая категория 35 кг

Первое место – Дарья Х., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)

Второе место – Кира С., Степной Дворец (Кудрин В.П.)

Третье место – Василиса Д., Гусиноозерск

Третье место – Елизавета К., Гусиноозерск



Весовая категория 40 кг

Первое место – Дарья М., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)

Второе место – Яна С., Степной Дворец (Кудрин В.П.)

Третье место – Анастасия И., Селенгинск (Фокин А.Л.)

Третье место – Мария М., Селенгинск (Фокин А.Л.)



Весовая категория 46 кг

Первое место – Валерия Р., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)

Второе место – Анастасия С., Каменск (Анашкин В.В.)

Третье место – Валерия М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Национальная борьба



Весовая категория 63 кг

Первое место – Дмитрий Массальский, Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Второе место – Максим Павлов, Селенгинск (Гянджиев А.Р.)

Третье место – Никита Захаров, Селенгинск (Гянджиев А.Р.)



Весовая категория 75 кг

Первое место – Русиф Мамедов, Селенгинск (Сордия З.Х.)

Второе место – Кирилл Хлызов, Селенгинск (Сордия З.Х.)

Третье место – Данил Золотухин, Выдрино (Гомозяков)



Весовая категория свыше 75 кг

Первое место – Вячеслав Анашкин, Селенгинск (Сордия З.Х.)

Второе место – Русиф Мамедов, Селенгинск (Сордия З.Х.)

Третье место – Кирилл Хлызов, Селенгинск (Сордия З.Х.)



Специальные призы



Среди девочек

«За лучшую технику» - Мария Л.

«За самый красивый бросок» - Дарья Х.



Среди юношей 2011-2012 гг.р.

«За волю к победе» - Михаил Н. и Иван К.

«За лучшую технику» - Влад С. и Александр А,

«За лучший бросок» - Сергей К.



Среди юношей 2011-2012 гг.р.

«За быстрый бросок» - Вячеслав К.

«За красивый бросок» - Никита С.



Чемпионы и призёры награждались дипломами, медалями и денежными призами.



