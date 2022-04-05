В Бурятии провели турнир по дзюдо и национальной борьбе

Республиканские соревнования состоялись в Кабанском районе
3 апреля в Бурятии прошёл первый республиканский турнир по дзюдо и национальной борьбе «Бухэ Барилдан». Соревнования были посвящены памяти мастера спорта СССР, тренера СШОР по дзюдо Павла Конева. Спортивное мероприятие собрало около 90 борцов в спорткомплексе села Кабанск.
Как сообщает группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе», победителями и призёрами турнира стали следующие спортсмены.
Дзюдо
Юноши 2009-2010 гг. р.
Весовая категория 30 кг
Первое место – Вадим Д., Брянск (Отто Е.В.)
Весовая категория 33 кг
Первое место – Леонид В., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)
Второе место – Алексей Л., Селенгинск (Фокин А.Л)
Третье место – Ефим М., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Весовая категория 36 кг
Первое место – Дмитрий Б., Брянск (Отто Е.В.)
Второе место – Сергей Б., Каменск (Анашкин В.В)
Третье место – Андрей К., Селенгинск (Гянджиев А.Р)
Третье место – Савелий Е., Каменск (Анашкин В.В.)
Весовая категория 42 кг
Первое место – Александр А., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Второе место – Артём З., Брянск (Отто Е.В.)
Третье место - Никита Ч., Улан-Удэ
Третье место – Владислав С., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Весовая категория
Первое место – Александр Ф., Брянск (Отто Е.В.)
Второе место – Никита С., Кабанск (Смыков Н.Б.)
Третье место – Егор У., Каменск (Катушенко В.Л.)
Третье место – Иван К., Степной дворец (Кудрин В.П.)
Весовая категория 50 кг
Первое место – Ярослав Л., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Второе место – Герман П., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Вадим Б., Каменск (Катушенко В.Л.)
Третье место – Богдан И., Улан-Удэ
Весовая категория 55 кг
Первое место – Давид А., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Второе место – Егор З., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место - Данил К., Бабушкин (Верховых Л.И.)
Весовая категория свыше 55 кг
Первое место – Захар А., Каменск (Анашкин В.В.)
Второе место – Ислам Г., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Иван Б., Каменск (Катушенко В.Л.)
Третье место – Илья Т., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Юноши 2011-2012 гг.р.
Весовая категория 27 кг
Первое место – Антон С., Брянск (Отто Е.В.)
Второе место – Евгений Л., Каменск (Анашкин В.В.)
Третье место – Степан М., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Алексей В., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)
Весовая категория 30 кг
Первое место - Дмитрий Д., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Второе место – Иван К., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Третье место – Дмитрий М., Кабанск (Смыков Н.Б.)
Третье место - Константин М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Весовая категория 33 кг
Первое место – Станислав Ш., Каменск (Анашкин В.В.)
Второе место - Анатолий М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Третье место – Тимур Д., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)
Третье место – Егор П., Гусиноозерск
Весовая категория 36 кг
Первое место – Алексей К., Брянск (Отто Е.В.)
Второе место – Глеб Ф., Улан-Удэ
Третье место – Арсений Г., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Третье место – Данил Б., Брянск (Отто Е.В.)
Весовая категория 39 кг
Первое место - Сергей К., Брянск (Отто Е.В.)
Второе место – Максим Ф., Брянск (Отто Е.В.)
Третье место - Мэндхуу, Гусиноозёрск
Третье место – Родион К., Брянск (Отто Е.В.)
Весовая категория 42 кг
Первое место – Демид Б., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Второе место – Глеб Р., Каменск (Анашкин В.В.)
Третье место - Шемякин Александр, Кабанск (Смыков Н.Б.)
Третье место – Эрдэни М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Весовая категория 46 кг
Первое место – Иван К., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Весовая категория 50 кг
Первое место – Алексей Н., Брянск (Отто Е.В.)
Второе место – Эльмир Г., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Степан Я., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Владислав С., Улан-Удэ
Весовая категория 55 кг
Первое место – Савелий С., Каменск (Анашкин В.В.)
Второе место – Егор Г., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Весовая категория свыше 55 кг
Первое место - Алексей Г., Каменск (Анашкин В.В.)
Второе место – Николай Т., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Третье место – Константин К., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Влад Е., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Девочки
Весовая категория 27 кг
Первое место - Мария Л., Улан-Удэ
Второе место - Юлия В., Гусиноозерск
Третье место - Полина Е., Каменск (Анашкин В.В.)
Весовая категория 35 кг
Первое место – Дарья Х., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)
Второе место – Кира С., Степной Дворец (Кудрин В.П.)
Третье место – Василиса Д., Гусиноозерск
Третье место – Елизавета К., Гусиноозерск
Весовая категория 40 кг
Первое место – Дарья М., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)
Второе место – Яна С., Степной Дворец (Кудрин В.П.)
Третье место – Анастасия И., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Третье место – Мария М., Селенгинск (Фокин А.Л.)
Весовая категория 46 кг
Первое место – Валерия Р., Байкало-Кудара (Васильев Е.А.)
Второе место – Анастасия С., Каменск (Анашкин В.В.)
Третье место – Валерия М., Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Национальная борьба
Весовая категория 63 кг
Первое место – Дмитрий Массальский, Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Второе место – Максим Павлов, Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Третье место – Никита Захаров, Селенгинск (Гянджиев А.Р.)
Весовая категория 75 кг
Первое место – Русиф Мамедов, Селенгинск (Сордия З.Х.)
Второе место – Кирилл Хлызов, Селенгинск (Сордия З.Х.)
Третье место – Данил Золотухин, Выдрино (Гомозяков)
Весовая категория свыше 75 кг
Первое место – Вячеслав Анашкин, Селенгинск (Сордия З.Х.)
Второе место – Русиф Мамедов, Селенгинск (Сордия З.Х.)
Третье место – Кирилл Хлызов, Селенгинск (Сордия З.Х.)
Специальные призы
Среди девочек
«За лучшую технику» - Мария Л.
«За самый красивый бросок» - Дарья Х.
Среди юношей 2011-2012 гг.р.
«За волю к победе» - Михаил Н. и Иван К.
«За лучшую технику» - Влад С. и Александр А,
«За лучший бросок» - Сергей К.
Среди юношей 2011-2012 гг.р.
«За быстрый бросок» - Вячеслав К.
«За красивый бросок» - Никита С.
Чемпионы и призёры награждались дипломами, медалями и денежными призами.
В Бурятии провели турнир по дзюдо и национальной борьбе
Общество, Фото:
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