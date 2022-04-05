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Россия откроет сухопутные границы с Китаем

Россия откроет сухопутные границы с Китаем
Общество,  Фото:Pexels
Граница в Забайкалье откроется с 9 апреля

Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян в Китайскую Народную Республику (КНР) через сухопутную границу, а также на въезд из КНР в РФ иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.

- Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики, - объявили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российские сухопутные границы в Китай - это Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Еврейская автономная и Амурская области. Отмечается, что Россия возобновила авиасообщение с Китаем 28 июня 2021 года. 
граница Китай

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