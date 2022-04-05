Граница в Забайкалье откроется с 9 апреля
Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян в Китайскую Народную Республику (КНР) через сухопутную границу, а также на въезд из КНР в РФ иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС.
- Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики, - объявили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Российские сухопутные границы в Китай - это Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Еврейская автономная и Амурская области. Отмечается, что Россия возобновила авиасообщение с Китаем 28 июня 2021 года.
Россия откроет сухопутные границы с Китаем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего было рассмотрено более 40 заявок
Сезон активности клещей уже начался, но укусов нет
Два отделения концерта будет совершенно отличаться по настроению
Активисты проводят занятия во всех парках города
Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных выявили в республике за прошлый год
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь снизилась
Бурятская лыжница завершила гонку на седьмом месте
Федерацию по национальной стрельбе из лука предлагали возглавить известному бывшему общественнику
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина состоит на учёте уже восемь лет
Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей
Соревнования состоятся в заливе Посольский сор
Заявки принимаются по 20 апреля
В Улан-Удэ днём до +6
Общество, 04.04.2022
Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование Гаваны и красоту местной природы