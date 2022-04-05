Всего было рассмотрено более 40 заявок
Общественный совет при МВД Бурятии определил победителей конкурса «Признание» по итогам 2021 года.
Однако имя лучшего полицейского республики пока не раскрывают. Его торжественно огласят 8 апреля на церемонии награждения, которая состоится в центре оперативного управления МВД.
Общественный совет в этот день назовёт имена лауреатов в номинациях «Горячее сердце», «Всегда в строю», «Герой нашего времени», «Именем закона», а также победителя Гран-при конкурса «Полицейский года».
Всего на рассмотрение жюри поступило более 40 заявок от подразделений МВД по Бурятии, территориальных органов внутренних дел на районном уровне, общественных организаций и граждан.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим полицейским в Бурятии 2020 года была признана Инна Лодоева, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она расследует уголовные дела, связанные с нарушением прав дольщиков.
Годом ранее звание лучшего полицейского Бурятии получил Сергей Коктышев, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков.
Лучшего полицейского Бурятии определили, но ещё не назвали
Общество, Фото:
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