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Лучшего полицейского Бурятии определили, но ещё не назвали

Лучшего полицейского Бурятии определили, но ещё не назвали
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Всего было рассмотрено более 40 заявок

Общественный совет при МВД Бурятии определил победителей конкурса «Признание» по итогам 2021 года.

Однако имя лучшего полицейского республики пока не раскрывают. Его торжественно огласят 8 апреля на церемонии награждения, которая состоится в центре оперативного управления МВД.

Общественный совет в этот день назовёт имена лауреатов в номинациях «Горячее сердце», «Всегда в строю», «Герой нашего времени», «Именем закона», а также победителя Гран-при конкурса «Полицейский года».

Всего на рассмотрение жюри поступило более 40 заявок от подразделений МВД по Бурятии, территориальных органов внутренних дел на районном уровне, общественных организаций и граждан.

Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим полицейским в Бурятии 2020 года была признана Инна Лодоева, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она расследует уголовные дела, связанные с нарушением прав дольщиков.

Годом ранее звание лучшего полицейского Бурятии получил Сергей Коктышев, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

полиция

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