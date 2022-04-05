В Улан-Удэ пройдёт концерт композитора Виктора Усовича

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В Улан-Удэ состоится авторский концерт члена Союза композиторов России Виктора Усовича, сообщили в Бурятской филармонии. Концерт пройдёт 26 апреля в театре оперы и балета.Первое отделение грядущего концерта называется «Песни о тихой грусти и светлой печали». Народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова исполнит стихи китайских поэтов VIII века Ли Бо и Ду Фу в музыкальном прочтении Виктора Алексеевича.Второе отделение «Дурные песни» совершенно отличается от первого по настроению. В нём будут преобладать сарказм и сатира. Заслуженный работник культуры Бурятии Николай Рещиков исполнит ироничные стихи Феликса Кривина, Юрия Извекова и басни Юрия Крылова.Партию рояля исполнит автор Виктор Усович.Виктор Усович – лауреат премии Ленинского комсомола Бурятии, заслуженный деятель искусств Бурятии, лауреат всероссийской премии имени Френкеля, лауреат Госпремии Бурятии, заслуженный деятель искусств России.