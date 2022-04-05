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В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»

В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лауреатами стали авторы 17 проектов

30 марта в Улан-Удэ состоялось заседание комиссии конкурса эскизов, образцов изделий народных художественных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства в рамках II республиканского конкурса «Уран дархан». Всего в конкурсе эскизов принял участие 61 мастер из 9 районов Бурятии и столицы региона.

Конкурсная комиссия, просмотрев и обсудив творческие проекты участников, решила объявить победителями конкурса и утвердить эскизы, а также присудить дипломы лауреатов следующим участникам.

В номинации «Художественная обработка дерева»:
- творческий проект Павлова Павла Владимировича и Павловой Аллы Сандановны (г. Улан-Удэ) авторская кукла «Ямантака» из серии «ЦАМ»;
- творческий проект Павлова Эдуарда Владимировича «Орон»;
- творческий проект «Хуурай наадан» Цыденова Анатолия Александровича;
- творческий проект «Ташуур» Доржиева Цыремпила Дашинимаевича.

В номинации «Художественная обработка металлов»:
- творческий проект «Традиционный мужской комплект «Луу» (нож, кресало) Андрианова Альберта Ивановича;
- творческий проект «Курильница «Рождение мудрости» Гармаева Петра Александровича;
- творческий проект «Защитный комплекс кочевника Центральной Азии 17-18 вв.» Чимитдоржиева Биликто Борисовича;
- творческий проект «Бурятское традиционное женское височно-нагрудное украшение «Хиихэ, гуу» Жамбалова Зорикто Булатовича;
- творческий проект «Гэрэл. Настольное зеркало» Ешидоржиевой Баирмы Цыденовны.

В номинации «Художественная обработка камня, кости, рога»:
- творческий проект «Декоративная тарелка «Алан Гоа» и кубок «Лампада» Чимитова Бато-Мунко Балтуевича;
- творческий проект «Скульптурная композиция «Сон» Дараева Чингиса Доржиевича.

В номинации «Художественная керамика»:
- творческий проект «Тишина Байкала», арт-инсталляция Инкижиновой Марии Владимировны;
- творческий проект «Серия керамических тарелок по мотивам росписи семейских. 5 штук» Аксеновой Анастасии Александровны;
- творческий проект «Серия керамических декоративных тарелок «Байкальский ветер» Налетовой Марины Анатольевны;
- творческий проект «Серия авторских кукол из полимерной глины (5 штук)» Бадмаевой Раджаны Лубсановны.

В номинации «Художественная обработка мягких материалов»:
- творческий проект «Хозяйка юрты», аппликативное панно, триптих Буиновой Эржен Гунгаевны;
- творческий проект «Гобелен «Мироздание» Асхаевой Ираиды Аверьяновны.

Выставка-конкурс «Уран дархан» проводится в рамках подготовки к празднованию столетия Республики Бурятия. Конкурсный фонд составляет 1 800 000 рублей, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия конкурс народно-художественные промыслы декоративно-прикладное искусство

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