В Бурятии назвали победителей конкурса «Уран дархан»

Лауреатами стали авторы 17 проектов



30 марта в Улан-Удэ состоялось заседание комиссии конкурса эскизов, образцов изделий народных художественных промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного искусства в рамках II республиканского конкурса «Уран дархан». Всего в конкурсе эскизов принял участие 61 мастер из 9 районов Бурятии и столицы региона.



Конкурсная комиссия, просмотрев и обсудив творческие проекты участников, решила объявить победителями конкурса и утвердить эскизы, а также присудить дипломы лауреатов следующим участникам.



В номинации «Художественная обработка дерева»:

- творческий проект Павлова Павла Владимировича и Павловой Аллы Сандановны (г. Улан-Удэ) авторская кукла «Ямантака» из серии «ЦАМ»;

- творческий проект Павлова Эдуарда Владимировича «Орон»;

- творческий проект «Хуурай наадан» Цыденова Анатолия Александровича;

- творческий проект «Ташуур» Доржиева Цыремпила Дашинимаевича.



В номинации «Художественная обработка металлов»:

- творческий проект «Традиционный мужской комплект «Луу» (нож, кресало) Андрианова Альберта Ивановича;

- творческий проект «Курильница «Рождение мудрости» Гармаева Петра Александровича;

- творческий проект «Защитный комплекс кочевника Центральной Азии 17-18 вв.» Чимитдоржиева Биликто Борисовича;

- творческий проект «Бурятское традиционное женское височно-нагрудное украшение «Хиихэ, гуу» Жамбалова Зорикто Булатовича;

- творческий проект «Гэрэл. Настольное зеркало» Ешидоржиевой Баирмы Цыденовны.



В номинации «Художественная обработка камня, кости, рога»:

- творческий проект «Декоративная тарелка «Алан Гоа» и кубок «Лампада» Чимитова Бато-Мунко Балтуевича;

- творческий проект «Скульптурная композиция «Сон» Дараева Чингиса Доржиевича.



В номинации «Художественная керамика»:

- творческий проект «Тишина Байкала», арт-инсталляция Инкижиновой Марии Владимировны;

- творческий проект «Серия керамических тарелок по мотивам росписи семейских. 5 штук» Аксеновой Анастасии Александровны;

- творческий проект «Серия керамических декоративных тарелок «Байкальский ветер» Налетовой Марины Анатольевны;

- творческий проект «Серия авторских кукол из полимерной глины (5 штук)» Бадмаевой Раджаны Лубсановны.



В номинации «Художественная обработка мягких материалов»:

- творческий проект «Хозяйка юрты», аппликативное панно, триптих Буиновой Эржен Гунгаевны;

- творческий проект «Гобелен «Мироздание» Асхаевой Ираиды Аверьяновны.



Выставка-конкурс «Уран дархан» проводится в рамках подготовки к празднованию столетия Республики Бурятия. Конкурсный фонд составляет 1 800 000 рублей, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

