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В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня

В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных выявили в республике за прошлый год

Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД озвучил итоговые данные за 2021 год. В прошлом году в республике выявили 502 ВИЧ-инфицированных человека (показатель 51 на 100 тысяч населения). Это больше, чем в 2020-м, когда ВИЧ выявили у 421 жителя, но меньше, чем в 2019-м – 605 заражённых.

- Среди новых случаев в Бурятии доминирует половой путь передачи, который составил 92%, - уточнили в СПИД-центре.

Республиканский показатель заболеваемости выше показателя ДФО (34,6 на 100 тысяч человек) на 16,4%.

Также показатель выше и среднероссийского уровня. По данным федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ, среднероссийский показатель заболеваемости в 2021 году составил 48,7 на 100 тысяч населения. В 30 регионах, в том числе и в Бурятии, заболеваемость выше среднероссийской.

Печальное же лидерство у Иркутской области, где по итогам года зарегистрировано 99,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения.

Отметим, в прошлом году у всех ВИЧ-инфицированных матерей в Бурятии родились здоровые дети. Этого удалось достичь благодаря специальным курсам химиопрофилактики. 
ВИЧ

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