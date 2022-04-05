В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня

Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных выявили в республике за прошлый год



Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД озвучил итоговые данные за 2021 год. В прошлом году в республике выявили 502 ВИЧ-инфицированных человека (показатель 51 на 100 тысяч населения). Это больше, чем в 2020-м, когда ВИЧ выявили у 421 жителя, но меньше, чем в 2019-м – 605 заражённых.



- Среди новых случаев в Бурятии доминирует половой путь передачи, который составил 92%, - уточнили в СПИД-центре.



Республиканский показатель заболеваемости выше показателя ДФО (34,6 на 100 тысяч человек) на 16,4%.



Также показатель выше и среднероссийского уровня. По данным федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ, среднероссийский показатель заболеваемости в 2021 году составил 48,7 на 100 тысяч населения. В 30 регионах, в том числе и в Бурятии, заболеваемость выше среднероссийской.



Печальное же лидерство у Иркутской области, где по итогам года зарегистрировано 99,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения.



Отметим, в прошлом году у всех ВИЧ-инфицированных матерей в Бурятии родились здоровые дети. Этого удалось достичь благодаря специальным курсам химиопрофилактики.

