Юные пловцы Бурятии стали призёрами «Амурских тигрят»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Республику представляли 10 спортсменов



Более двухсот юных пловцов из семи регионов страны боролись за медали всероссийских соревнований по плаванию «Амурские тигрята». Бурятию на данном турнире представляли 10 спортсменов. Двум удалось завоевать призовые места.



Две серебряные медали завоевала Анна Б. на дистанциях 100 метров и 200 метров в стиле «баттерфляй». Бронзовым призёром стал Юваль С. на дистанции 50 метров вольным стилем.



- Не вижу причин расстраиваться, хоть и чуть-чуть не хватило до золотой медали. Я счастлива и рада этим медалям! Все впереди, я думаю, ещё завоюем золотые медали, – поделилась Анна.



Соревнования проходили в личном и в командном первенствах на дистанциях 100, 200 метров разными стилями плавания. Самая протяжённая дистанция – 400 метров вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



