Паракаратисты Бурятии выиграли 10 медалей всероссийского турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

У спортсменов республики 4 «золота» и по 3 «серебра» и «бронзы»



10 медалей принёс прошедший с 1 по 3 апреля всероссийский турнир «Кубок успеха» по пара-каратэ в Новосибирске. Среди паракаратистов из 10 регионов страны юным спортсменам Бурятии удалось завоевать 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.



Первое место:

Алдар Г.;

Агван Б.;

Данил К.;

Арсалан Т.



Второе место:

Мигмар Ж.;

Чингис Д.;

Долгор Ч.



Третье место:

Максар Т.;

Майдар А.;

Эрдэни А.



Тренируют спортсменов Дмитрий Тубчинов, Игорь Воронов и Торбат Раднаасамбуу, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

