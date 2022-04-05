У спортсменов республики 4 «золота» и по 3 «серебра» и «бронзы»
10 медалей принёс прошедший с 1 по 3 апреля всероссийский турнир «Кубок успеха» по пара-каратэ в Новосибирске. Среди паракаратистов из 10 регионов страны юным спортсменам Бурятии удалось завоевать 4 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.
Первое место:
Алдар Г.;
Агван Б.;
Данил К.;
Арсалан Т.
Второе место:
Мигмар Ж.;
Чингис Д.;
Долгор Ч.
Третье место:
Максар Т.;
Майдар А.;
Эрдэни А.
Тренируют спортсменов Дмитрий Тубчинов, Игорь Воронов и Торбат Раднаасамбуу, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Паракаратисты Бурятии выиграли 10 медалей всероссийского турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В них принимали участие военнослужащие из 6 регионов Дальнего Востока
Республику представляли 10 спортсменов
Соревнования проходили со 2 по 3 апреля в Чите
Сотрудники ГИБДД проверили знания школьников
Женщина заслужила это примерным поведением
В соседней стране житель употребляет 55 литров алкогольных напитков в год
От большой воды защитят СНТ «Черёмушки» и «Весна»
Читателям от 14 до 22 лет доступны все мероприятия детско-юношеской библиотеки
Губернатор региона подписал указ о единовременной выплате в один млн рублей
Пешеходные переходы станут доступнее для инвалидов к осени
У местных жителей огарь считается священной птицей
Граница в Забайкалье откроется с 9 апреля
Всего было рассмотрено более 40 заявок
Сезон активности клещей уже начался, но укусов нет
Два отделения концерта будет совершенно отличаться по настроению