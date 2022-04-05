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Мэр Улан-Удэ приглашает заниматься оздоровительной ходьбой

Мэр Улан-Удэ приглашает заниматься оздоровительной ходьбой
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Активисты проводят занятия во всех парках города

В Улан-Удэ более 5 тысяч человек занимаются оздоровительной ходьбой в группах или самостоятельно во всех городских парках. Недавно около 200 уланудэнцев прошли 10 тысяч шагов в рамках всероссийской акции в парке «Юбилейный». Она была посвящена Всемирному дню здоровья и Году здоровья и активного долголетия в Улан-Удэ.

- 10 тысяч шагов делают наши активисты, те, кто хочет заниматься спортом и физической культурой. Занимаясь для себя, участники акции становятся примером для своих близких и для всех горожан. Я хочу сказать, что за последние три года у нас на 10 процентов увеличилось число горожан, которые занимаются спортом. И сейчас таких спортивных горожан, почти 200 тысяч – это половина города. А для того, чтобы люди могли заниматься спортом, мы не сидим сложа руки. За прошлый год мы построили 21 площадку, открыли региональный центр стрельбы из лука, региональный центр единоборств, в этом году открываем региональный центр по хоккею. Мы создаём условия для того, чтобы наши люди, любого возраста и любого социального положения могли заниматься физической культурой. Отмечу, горожанам помогают оставаться в хорошей физической форме 76 дворовых инструкторов, - рассказал мэр города Игорь Шутенков.

Проверили свою физическую форму активисты ветеранского движения, которые на протяжении нескольких лет пропагандируют оздоровительную ходьбу, члены молодёжных организаций, представители центра общественного здоровья и медицинской профилактики и администрации города. Они прошли по парку 10 тысяч шагов.

С 2016 года администрация города совместно с республиканским центром общественного здоровья и общественными организациями реализует проект «Парки города», в 2022 году проект будет продолжен.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, с апреля горожане могут совместно с дворовым инструктором еженедельно заниматься оздоровительной ходьбой:
- в парке Юбилейный во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 15:10, сбор у сцены.
- в парке имени С.Н. Орешкова во вторник, четверг и воскресенье с 9:00 до 10:00, по средам с 19:00 до 20:00, сбор у сцены, рядом с футбольным полем.

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