Спортсмены будут соревноваться на горных дистанциях
В Бурятии с 16 по 17 апреля пройдёт республиканское первенство по спортивному туризму на горных дистанциях памяти С. Балданова. Турнир состоится в Иволгинском районе, в местности Тологой. Мероприятие проводится без зрителей и является отборочным на всероссийские соревнования.
К соревнованиям допускаются команды туристических клубов, коллективов предприятий, учреждений, учебных заведений, сборные команды районов. Возраст участников: от 16 лет и старше. Состав команд по классам «А» и «Б» – 6 человек, в том числе не менее 1 женщины.
Количество этапов для класса «А»: навесная переправа, спуск, подъём скальный, траверс, транспортировка пострадавшего, горный бег. Для класса «Б»: поляна заданий (узлы, азимут, топография), подъём скальный, траверс, спуск, навесная переправа, транспортировка пострадавшего, горный бег.
Открытие соревнований состоится 16 апреля в 9:45. Старт первенства будет дан в 10:00. Вечером будет разожжён костёр, будет проведён конкурс песен. 17 апреля соревнования продолжатся с 10:00. В 16:00 пройдёт награждение победителей, сообщает федерация спортивного туризма РБ.
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В Бурятии пройдёт первенство по спортивному туризму
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