Бурятская лыжница завершила гонку на седьмом месте
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова стала седьмой в последней гонке чемпионата России, который проходил в Сыктывкаре, столице Республики Коми. Гонка состоялась 2 апреля, это был масс-старт на 30 км свободным стилем.
Победительницей стала лидер российской сборной, обладательница «Большого хрустального глобуса», олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Наталья Непряева (Архангельская область). Она пробежала дистанцию за 1 час 17 минут и 51,9 секунды.
Серебряную медаль завоевала Елизавета Шалабода (Москва, Приморский край), уступившая победительнице 1,9 секунды. Бронзу отвоевала Мария Истомина (Пермский край). Она отстала от Непряевой на 3,4 секунды
При масс-старте все спортсмены стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее хорошие места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена
Алиса Жамбалова была под вторым номером и стояла прямо за спиной будущей победительницы. Однако по итогу пришла к финишу седьмой, отставая от Непряевой на 19,2 секунды.
Как сообщал «Байкал-Daily», на этом чемпионате России бурятская лыжница завоевала серебряную медаль в гонке на 10 километров в классическом стиле. Она уступила Непряевой 40 секунд.
Во второй день чемпионата лыжники бежали скиатлон. Жамбалова пришла к финишу восьмой, уступив победительнице 1 минуту 17,3 секунды.
Следующим забегом для Жамбаловой станет «Байкальский лыжный марафон» (0+), который стартует 15-16 апреля в селе Максимиха в Бурятии.
Алиса Жамбалова вошла в топ-10 в последней гонке чемпионата России
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