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Жителя Бурятии, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав

Жителя Бурятии, состоящего на учёте у нарколога, лишили водительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина состоит на учёте уже восемь лет

43-летний житель села Максимиха Баргузинского района Бурятии с 2014 года имеет право на управление транспортными средствами категорий «В, С». Вместе с тем сельчанин состоит на диспансерном учёте у врача нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к осуществлению указанного вида деятельности.

- В связи с этим прокурор в суд направил административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами указанным лицом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

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