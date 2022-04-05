Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей
В окрестностях посёлка Сенегинск Кабанского района Бурятии прокурорская проверка выявила факт незаконной рубки леса.
Установлено, что 35-летний местный житель, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, умышленно произвёл рубку неклеймёных деревьев на лесной деляне Селенгинского участкового лесничества. Мужчина неправомерно заготовил сосну и осину на землях лесного фонда в защитных лесах. Лесному фонду причинён ущерб в размере 68 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Причинённый государству ущерб подозреваемый возместил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья
Общество, Фото:
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