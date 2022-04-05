В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья

Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей



В окрестностях посёлка Сенегинск Кабанского района Бурятии прокурорская проверка выявила факт незаконной рубки леса.



Установлено, что 35-летний местный житель, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, умышленно произвёл рубку неклеймёных деревьев на лесной деляне Селенгинского участкового лесничества. Мужчина неправомерно заготовил сосну и осину на землях лесного фонда в защитных лесах. Лесному фонду причинён ущерб в размере 68 тысяч рублей.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.



Причинённый государству ущерб подозреваемый возместил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

