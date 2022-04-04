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В Бурятии владельцы приютов просят не подкидывать животных

В Бурятии владельцы приютов просят не подкидывать животных
Общество, 
В приюте «Кот и пёс» уже не осталось мест для новых бездомных собак и кошек

В приют «Кот и пёс» каждый день привозят и подбрасывают животных, однако найти им семью не так просто. Сегодня в приюте содержатся 350 собак и кошек, которые ждут хозяев.

- Подкидывают примерно каждый день. Подбрасывают коробками, подбрасывают уже мамочек с щенками, с котятами. Иногда привязывают породистых собак прямо к воротам приюта, - рассказала учредитель общественной организации ЗОО «Защитники Бурятии» Екатерина Баханова.

Приюту также нужны волонтёры – для помощи в уходе за животными, а также добровольцы для поиска хозяев для собак и кошек.

- Я работаю тут уже два года. Конечно, нам нужны помощники, потому что нужно пристраивать животных, у нас проблемы с пристройством, это нелегко сделать, поэтому нам всегда нужны люди. Также требуются люди для работы на территории приюта для помощи, - поделилась волонтёр приюта «Кот и пёс» Майя Дамшаева.

Забрать домой питомца можно, узнав подробности по номеру телефона 600-380. Все животные в приюте проходят вакцинацию и стерилизацию.

- Наша цель – помочь этому приюту в проведении большого мероприятия по передаче или поиску новых владельцев бездомных животных. В этот приют животные поступили, как брошенные, и он на сегодня переполнен. Мы просим наших жителей разгрузить данный приют, чтобы освободить место для новых животных, которые бегают по Улан-Удэ, - рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.

Приют «Кот и пёс» также помогает льготным категориям жителей республики с бесплатной стерилизацией домашних животных. Такая помощь осуществляется на средства гранта, который предоставлен правительством. Для получения помощи по бесплатной стерилизации домашних питомцев можно обратиться по телефону 89148460188

В 2022 году в текущем году по результатам конкурсного отбора выделены из республиканского бюджета субсидии приюту для животных «Дорога домой» в размере 9 млн 289 тыс. рублей и ООО «Ананда» - 9 млн 584 тыс рублей.

Субсидии направлены на увеличение помещений для содержания животных, приведение в соответствие зданий приютов для животных, огораживание территории приютов для животных.
бездомные животные

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