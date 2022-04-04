Артисты Бурятии возвращаются домой из Украины

«Байкал-Daily» писал, что Республика Бурятия стала одной из первых регионов России, выступившей с инициативой организации выезда своих артистов для выступлений в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины.
О том, что бурятские артисты после продолжительных концертов возвращаются домой, в своём Telegram-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Наши артисты завтра возвращаются домой. Провели 11 концертов в поддержку нашей армии, проводящей специальную военную операцию! Артисты возвращаются - они молодцы!!! Пусть и наши ребята тоже все вернутся домой, - написал Цыденов.
О том, что бурятские артисты после продолжительных концертов возвращаются домой, в своём Telegram-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Наши артисты завтра возвращаются домой. Провели 11 концертов в поддержку нашей армии, проводящей специальную военную операцию! Артисты возвращаются - они молодцы!!! Пусть и наши ребята тоже все вернутся домой, - написал Цыденов.