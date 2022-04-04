На улицах Улан-Удэ выловили свыше двух тысяч бродячих собак

С начала года отловлено 2 098 безнадзорных животных



В приютах города Улан-Удэ своих хозяев ожидают 1 097 питомцев разных пород и мастей, рассказали в комитете городского хозяйства.



С начала этого года подрядные организации отловили 2 098 бродячих животных. В столице Бурятии работают три подрядные организации, ежедневно выезжающие по заявкам горожан для поимки безнадзорных псов. В первую очередь, ловцы выезжают по обращениям об агрессивных животных, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.



Безнадзорные животные доставляются в приюты, где их вакцинируют, стерилизуют, чипируют. Маленьких собак - до 25 см в холке, которых не удалось пристроить в добрые руки, выпускают в прежнее место обитания. Крупные особи остаются там на содержании.



— С начала года мы заключили уже по второму контракту с подрядными организациями на отлов безнадзорных животных. По новым контрактам планируется поймать порядка 1 700 животных без хозяев. После того как эти контракты закончатся, мы заключим новые, то есть отлов будет вестись непрерывно, - сказал начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.



Сообщается, что на улицы с начала года после диспансеризации и стерилизации обратно вернулись 421 животное, новых хозяев приобрели 438 собак.



Мобильные группы в составе представителей районных администраций, структурных подразделений администрации Улан-Удэ и управления ветеринарии еженедельно проверяют правила содержания домашних животных. На граждан уже составлено 340 протоколов за нарушение правил содержания, регистрации и допущения нападения собак на общую сумму 617 тысяч рублей.



– Уважаемые владельцы собак, просим соблюдать правила содержания домашних животных и выводить их на прогулку на коротком поводке и в наморднике. К нам практически ежедневно поступают обращения от горожан о фактах самовыгула, – отметила консультант управления административного контроля Гэма Тайсаева.



Жители Улан-Удэ заявить о необходимости отлова собак с улиц города могут по телефонам:

– в Советском районе – 37-83-13;

– в Железнодорожном районе – 62-19-99;

– в Октябрьском районе – 67-92-92.