В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Также разыгрывалось абсолютное первенство



В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области прошёл турнир по бурятской национальной борьбе среди юношей на призы Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржалинг». Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер».



В турнире приняло участие 121 спортсмен. На соревнования приехали гости из спортивного клуба ЦСКА города Иркутска.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, призёрами турнира стали:



Весовая категория 30 кг

Первое место – Сергей Т.

Второе место - Кирилл Т.

Третье место - Данил И.



Весовая категория 35 кг

Первое место - Марк Б.

Второе место - Родион Б.

Третье место - Владимир А.



Весовая категория 40 кг

Первое место - Виктор А.

Второе место - Артём К.

Третье место - Павел Б.



Весовая категория 45 кг

Первое место - Даши П.

Второе место - Игорь М.

Третье место - Тимур И.



Весовая категория 50 кг

Первое место - Данил А.

Второе место - Александр Р.

Третье место - Алексей М.



Весовая категория 55 кг

Первое место - Валерий Л.

Второе место - Владимир Х.

Третье место - Виктор Х.



Весовая категория 60 кг

Первое место - Илья Ш.

Второе место - Вячеслав М.

Третье место - Пётр М.



Весовая категория 70 кг

Первое место - Бадма И.

Второе место - Арсений И.

Третье место - Баир Ш.



Весовая категория свыше 70 кг

Первое место - Андрей А.

Второе место - Максим Т.

Третье место - Тимур С.



Номинацию «Лучший танец Орла» получил Тимур И.



После окончания турнира проводилось абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе в двух подгруппах. В младшей подгруппе заявилось 22 участника. Абсолютным чемпионом турнира стал Тимур И. В финале ему уступил Алексей М.



В старшей подгруппе участвовало 28 спортсменов. В финал вышли Тимур С. и Бадма И. По итогу встречи Бадма И. стал абсолютным чемпионом.



Победители и призёры турнира были поощрены денежными призами, медалями и грамотами. В абсолютном первенстве победители и финалисты были поощрены денежными призами и кубками победителя.



