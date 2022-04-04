В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе

Также разыгрывалось абсолютное первенство
В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области прошёл турнир по бурятской национальной борьбе среди юношей на призы Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржалинг». Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер».
В турнире приняло участие 121 спортсмен. На соревнования приехали гости из спортивного клуба ЦСКА города Иркутска.
Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, призёрами турнира стали:
Весовая категория 30 кг
Первое место – Сергей Т.
Второе место - Кирилл Т.
Третье место - Данил И.
Весовая категория 35 кг
Первое место - Марк Б.
Второе место - Родион Б.
Третье место - Владимир А.
Весовая категория 40 кг
Первое место - Виктор А.
Второе место - Артём К.
Третье место - Павел Б.
Весовая категория 45 кг
Первое место - Даши П.
Второе место - Игорь М.
Третье место - Тимур И.
Весовая категория 50 кг
Первое место - Данил А.
Второе место - Александр Р.
Третье место - Алексей М.
Весовая категория 55 кг
Первое место - Валерий Л.
Второе место - Владимир Х.
Третье место - Виктор Х.
Весовая категория 60 кг
Первое место - Илья Ш.
Второе место - Вячеслав М.
Третье место - Пётр М.
Весовая категория 70 кг
Первое место - Бадма И.
Второе место - Арсений И.
Третье место - Баир Ш.
Весовая категория свыше 70 кг
Первое место - Андрей А.
Второе место - Максим Т.
Третье место - Тимур С.
Номинацию «Лучший танец Орла» получил Тимур И.
После окончания турнира проводилось абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе в двух подгруппах. В младшей подгруппе заявилось 22 участника. Абсолютным чемпионом турнира стал Тимур И. В финале ему уступил Алексей М.
В старшей подгруппе участвовало 28 спортсменов. В финал вышли Тимур С. и Бадма И. По итогу встречи Бадма И. стал абсолютным чемпионом.
Победители и призёры турнира были поощрены денежными призами, медалями и грамотами. В абсолютном первенстве победители и финалисты были поощрены денежными призами и кубками победителя.
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первые соревнования состоялись 2 апреля
В Бурятии завершился праздник инструментальной музыки
Арсалан Будажапов выигрывал эти соревнования в 2020 году
Также разыгрывалось абсолютное первенство
Они провели 11 концертов для российских военнослужащих
За медали в Улан-Удэ боролись 236 участников
Гран-при выиграла студентка Восточно-Сибирского института культуры
Соревнования проходили в Зеленограде
С начала года отловлено 2 098 безнадзорных животных
«Времени на уборку было мало», - рассказали в мэрии
В Кондо-Витимском заказнике идёт рейд
Несмотря на снег, ожидается довольно высокая плюсовая температура
По целевому обучению запланировано 192 места в 12 вузах страны
Первого проснувшегося медведя заметили туристы
В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по 5 дворов, в Советском – 3