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В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе

В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Также разыгрывалось абсолютное первенство

В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области прошёл турнир по бурятской национальной борьбе среди юношей на призы Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржалинг». Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер».

В турнире приняло участие 121 спортсмен. На соревнования приехали гости из спортивного клуба ЦСКА города Иркутска.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, призёрами турнира стали:

Весовая категория 30 кг
Первое место – Сергей Т.
Второе место - Кирилл Т.
Третье место - Данил И.

Весовая категория 35 кг
Первое место - Марк Б.
Второе место - Родион Б.
Третье место - Владимир А.

Весовая категория 40 кг
Первое место - Виктор А.
Второе место - Артём К.
Третье место - Павел Б.

Весовая категория 45 кг
Первое место - Даши П.
Второе место - Игорь М.
Третье место - Тимур И.

Весовая категория 50 кг
Первое место - Данил А.
Второе место - Александр Р.
Третье место - Алексей М.

Весовая категория 55 кг
Первое место - Валерий Л.
Второе место - Владимир Х.
Третье место - Виктор Х.

Весовая категория 60 кг
Первое место - Илья Ш.
Второе место - Вячеслав М.
Третье место - Пётр М.

Весовая категория 70 кг
Первое место - Бадма И.
Второе место - Арсений И.
Третье место - Баир Ш.

Весовая категория свыше 70 кг
Первое место - Андрей А.
Второе место - Максим Т.
Третье место - Тимур С.

Номинацию «Лучший танец Орла» получил Тимур И.

После окончания турнира проводилось абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе в двух подгруппах. В младшей подгруппе заявилось 22 участника. Абсолютным чемпионом турнира стал Тимур И. В финале ему уступил Алексей М.

В старшей подгруппе участвовало 28 спортсменов. В финал вышли Тимур С. и Бадма И. По итогу встречи Бадма И. стал абсолютным чемпионом.

Победители и призёры турнира были поощрены денежными призами, медалями и грамотами. В абсолютном первенстве победители и финалисты были поощрены денежными призами и кубками победителя.

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