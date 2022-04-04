Несмотря на снег, ожидается довольно высокая плюсовая температура
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике ожидается снежная погода. Однако днём довольно тепло – местами до плюс 21 градуса.
Завтра, 5 апреля, по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, днём +2,+7, местами до +12, по северу 0,-5.
В среду, 6 апреля, в республике также переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, по северу -18,-23, днём +6,+11, по юго-западу и югу до +21, по северу при снеге 0,-5.
В четверг, 7 апреля, к переменной облачности добавятся местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по северной половине до умеренного. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +15,+20, местами +5,+10, по северу -2,+3.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодняшний ночной снегопад буквально парализовал Улан-Удэ. Горожане опоздали на работу, простояв на остановках и в пробках. Снег повлиял на работу трамваев – они шли с задержкой на 15 минут, а также аэропорта – здесь не смогли принять утренние рейсы.
Снежная погода задержится в Бурятии
Общество, Фото:
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