В дацанах Бурятии пройдёт Дуйнхор хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Молебен состоится с 15 по 17 апреля



С 15 по 17 апреля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Дуйнхор хурал, посвящённый божеству Идаму Калачакре.



- Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. Учение тантры Калачакры (Дуйнхор) реализованным земным и неземным существам по просьбе великого царя Шамбалы Сучандры – воплощения Ваджрапани – даровал сам Будда Шакьямуни, одновременно находясь в двух местах: на юге Индии, в местности Даньякатака, и в Раджгире, на скале грифов, где передавал учение Второго поворота колеса Дхармы – сутру запредельной мудрости «Праджняпарамита», - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.



В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых, в XVIII веке, с благословения первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржа Заяева. Благодаря усилиям VII Пандито Хамбо-ламы Сандэлэг Ванчикова в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов.



В Иволгинском дацане в первый день праздника, 15 апреля, с 9:00 ламы проведут Ганжур хурал. Основным считается второй день праздника, 16 апреля. В этот день Дуйнхор хурал начнётся с 9:00 и продлится до 13:00, а затем с 15:00 до 17:00.



17 апреля с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

