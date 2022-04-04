Молебен состоится с 15 по 17 апреля
С 15 по 17 апреля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Дуйнхор хурал, посвящённый божеству Идаму Калачакре.
- Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. Учение тантры Калачакры (Дуйнхор) реализованным земным и неземным существам по просьбе великого царя Шамбалы Сучандры – воплощения Ваджрапани – даровал сам Будда Шакьямуни, одновременно находясь в двух местах: на юге Индии, в местности Даньякатака, и в Раджгире, на скале грифов, где передавал учение Второго поворота колеса Дхармы – сутру запредельной мудрости «Праджняпарамита», - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых, в XVIII веке, с благословения первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржа Заяева. Благодаря усилиям VII Пандито Хамбо-ламы Сандэлэг Ванчикова в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов.
В Иволгинском дацане в первый день праздника, 15 апреля, с 9:00 ламы проведут Ганжур хурал. Основным считается второй день праздника, 16 апреля. В этот день Дуйнхор хурал начнётся с 9:00 и продлится до 13:00, а затем с 15:00 до 17:00.
17 апреля с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
В дацанах Бурятии пройдёт Дуйнхор хурал
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