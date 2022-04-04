 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

В дацанах Бурятии пройдёт Дуйнхор хурал

В дацанах Бурятии пройдёт Дуйнхор хурал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебен состоится с 15 по 17 апреля

С 15 по 17 апреля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Дуйнхор хурал, посвящённый божеству Идаму Калачакре.

- Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. Учение тантры Калачакры (Дуйнхор) реализованным земным и неземным существам по просьбе великого царя Шамбалы Сучандры – воплощения Ваджрапани – даровал сам Будда Шакьямуни, одновременно находясь в двух местах: на юге Индии, в местности Даньякатака, и в Раджгире, на скале грифов, где передавал учение Второго поворота колеса Дхармы – сутру запредельной мудрости «Праджняпарамита», - рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых, в XVIII веке, с благословения первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржа Заяева. Благодаря усилиям VII Пандито Хамбо-ламы Сандэлэг Ванчикова в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов.

В Иволгинском дацане в первый день праздника, 15 апреля, с 9:00 ламы проведут Ганжур хурал. Основным считается второй день праздника, 16 апреля. В этот день Дуйнхор хурал начнётся с 9:00 и продлится до 13:00, а затем с 15:00 до 17:00.

17 апреля с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
Бурятия Иволгинский дацан дацан хурал молебен буддизм Сангха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовали занятия по оздоровительной ходьбе
В Улан-Удэ стартовали занятия по оздоровительной ходьбе
Общество, 04.04.2022
В столице Бурятии провели акцию «10000 шагов к активному долголетию»
В Бурятии владельцы приютов просят не подкидывать животных
В Бурятии владельцы приютов просят не подкидывать животных
Общество, 04.04.2022
В приюте «Кот и пёс» уже не осталось мест для новых бездомных собак и кошек
В Забайкалье ограничен въезд в леса
В Забайкалье ограничен въезд в леса
Общество, 04.04.2022
В крае введён особый противопожарный режим
У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон
У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон
Общество, 04.04.2022
Первые соревнования состоялись 2 апреля
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Найдал – 2022»
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Найдал – 2022»
Общество, 04.04.2022
В Бурятии завершился праздник инструментальной музыки
Бурятский борец примет участие в чемпионате Азии
Бурятский борец примет участие в чемпионате Азии
Общество, 04.04.2022
Арсалан Будажапов выигрывал эти соревнования в 2020 году
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе
Общество, 04.04.2022
Также разыгрывалось абсолютное первенство
Артисты Бурятии возвращаются домой из Украины
Артисты Бурятии возвращаются домой из Украины
Общество, 04.04.2022
Они провели 11 концертов для российских военнослужащих
Завершились первенство и чемпионат Бурятии по муай-тай
Завершились первенство и чемпионат Бурятии по муай-тай
Общество, 04.04.2022
За медали в Улан-Удэ боролись 236 участников
В Улан-Удэ завершился фестиваль «Байкал арт-спектр»
В Улан-Удэ завершился фестиваль «Байкал арт-спектр»
Общество, 04.04.2022
Гран-при выиграла студентка Восточно-Сибирского института культуры
Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Общество, 04.04.2022
Соревнования проходили в Зеленограде
На улицах Улан-Удэ выловили свыше двух тысяч бродячих собак
На улицах Улан-Удэ выловили свыше двух тысяч бродячих собак
Общество, 04.04.2022
С начала года отловлено 2 098 безнадзорных животных
В Улан-Удэ рассказали о сложностях с уборкой последствий снегопада
В Улан-Удэ рассказали о сложностях с уборкой последствий снегопада
Общество, 04.04.2022
«Времени на уборку было мало», - рассказали в мэрии
Снежная погода задержится в Бурятии
Снежная погода задержится в Бурятии
Общество, 04.04.2022
Несмотря на снег, ожидается довольно высокая плюсовая температура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^