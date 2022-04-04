Соревнования проходили в Зеленограде
Чемпионат по спорту глухих (самбо) среди мужчин и женщин (в/к до 80 кг) прошёл с 1 по 4 апреля в Зеленограде. В седьмом по счёту турнире всероссийского масштаба приняли участие 52 спортсмена из 16 регионов.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии. Светлана Убушеева завоевала первое место. Вера Загузина выиграла серебряную медаль. Туяна Бадмаева заняла третье место. Туяна Цыденова стала пятой. Студентки обучаются в колледже БГУ по специальности «Адаптивная физическая культура».
Спортсменок тренируют Анна Смирнова и Виктория Кожевникова, сообщает пресс-служба колледжа.
Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
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