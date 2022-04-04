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Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России

Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа БГУ
Соревнования проходили в Зеленограде

Чемпионат по спорту глухих (самбо) среди мужчин и женщин (в/к до 80 кг) прошёл с 1 по 4 апреля в Зеленограде. В седьмом по счёту турнире всероссийского масштаба приняли участие 52 спортсмена из 16 регионов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии. Светлана Убушеева завоевала первое место. Вера Загузина выиграла серебряную медаль. Туяна Бадмаева заняла третье место. Туяна Цыденова стала пятой. Студентки обучаются в колледже БГУ по специальности «Адаптивная физическая культура».

Спортсменок тренируют Анна Смирнова и Виктория Кожевникова, сообщает пресс-служба колледжа.
самбо чемпионат России чемпионат Бурятия спорт спорт глухих

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