В Улан-Удэ днём до +6
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля по республике переменная облачность, ночью по юго-западу и югу местами снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, днём +2,+7, местами до +12, по северу 0,-5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +4,+6.
В Бурятии преимущественно без осадков
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Общество, 05.04.2022
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