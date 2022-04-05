В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до +6



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля по республике переменная облачность, ночью по юго-западу и югу местами снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, днём +2,+7, местами до +12, по северу 0,-5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +4,+6.

