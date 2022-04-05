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В Бурятии преимущественно без осадков

В Бурятии преимущественно без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +6

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля по республике переменная облачность, ночью по юго-западу и югу местами снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, днём +2,+7, местами до +12, по северу 0,-5.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +4,+6.
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