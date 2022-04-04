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В Бурятии в северном заказнике начали подкармливать диких животных

В Бурятии в северном заказнике начали подкармливать диких животных
Общество,  Фото:Pixabay
В Кондо-Витимском заказнике идёт рейд

Государственные инспекторы «Бурпрприроды» поводят рейды на региональных особо охраняемых природных территориях.
 
В минувшие выходные инспекторы начали работу в Кондо-Витимском заказнике. Территория заказника - это участок Витимского плоскогорья на отрогах Яблоневого хребта.
 
Суровый край с горно-таёжной местностью - Витимское плоскогорье отличается сильной заболоченностью и почти целиком представляет собой многолетнюю мерзлоту.

На территории заказника объектами особой охраны животного мира являются: лось, изюбр, косуля, кабан, кабарга, колонок, горностай, белка, заяц, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка.

Сейчас госинспекторы «Бурприроды» проводят биотехнические мероприятия - выкладывают зёрна для диких животных и продолжают рейды по территории Кондо-Витимского заказника.
 
Рейд показал, что на территории заказника все аншлаги на месте, не было обнаружено следов непрошеных гостей, а значит дикие животные и природа здесь находятся в безопасности, сообщает пресс-служба «Бурприроды».

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