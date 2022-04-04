В Ангое введена в эксплуатацию модульная котельная
На сегодняшний день на новой модульной котельной в посёлке Ангоя Северо-Байкальского района Бурятии уже прошли все пуско-наладочные работы и объект введён в эксплуатацию. В следующий отопительный сезон жители всего посёлка войдут с модернизированной системой теплоснабжения. На строительство коммунальной инфраструктуры было выделено более 90 миллионов рублей.
Новая угольная котельная, мощностью 9 МВт, будет меньше расходовать топливо и электроэнергию: по сравнению с предыдущей котельной расход сократится почти в два раза. Кроме того, в работе новой котельной будут применяться высокотехнологичные фильтры, позволяющие также значительно сократить вредные выбросы в окружающую среду. Степень очистки составит 92 процента.
- С наступлением нового отопительного сезона котельная приступит к рабочему процессу и будет бесперебойно обеспечивать теплом и горячим водоснабжением весь посёлок Ангоя. А это почти 600 человек. Кроме этого, новая котельная будет улучшать экологическую обстановку в зоне озера Байкал, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Напомним, предыдущая котельная в Ангое была построена в конце 80-х годов прошлого века. Её износ составлял 80 процентов. Техническое состояние объекта оценивалось как критичное и опасное для дальнейшего использования. Новая котельная может решить эти проблемы, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В посёлке на севере Бурятии построена новая котельная
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