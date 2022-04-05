На Байкале проведут чемпионат Бурятии по ловле рыбы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся в заливе Посольский сор



9 апреля в Бурятии пройдёт чемпионат республики по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования проведут с 8:00 утра в местности Байкальский прибой Кабанского района.



К участию в чемпионате допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов: не моложе 16 лет.



Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Команда состоит из 3 человек.



В 9:00 будет дан старт первого тура. В 14:00 – начало второго тура. В 18:00 состоится награждение участников и закрытие соревнований.



Спортсмены и команды, занявшие призовые места, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



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