Соревнования состоятся в заливе Посольский сор
9 апреля в Бурятии пройдёт чемпионат республики по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования проведут с 8:00 утра в местности Байкальский прибой Кабанского района.
К участию в чемпионате допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов: не моложе 16 лет.
Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Команда состоит из 3 человек.
В 9:00 будет дан старт первого тура. В 14:00 – начало второго тура. В 18:00 состоится награждение участников и закрытие соревнований.
Спортсмены и команды, занявшие призовые места, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
На Байкале проведут чемпионат Бурятии по ловле рыбы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей
Соревнования состоятся в заливе Посольский сор
Заявки принимаются по 20 апреля
В Улан-Удэ днём до +6
Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование Гаваны и красоту местной природы
Также будут произведён ремонт участка дороги
Он откроется 29 апреля
В регионе объявлена акция по сбору исторических снимков для выставки
Экипаж корабля провёл тренировку по ПВО в море
В Ангое введена в эксплуатацию модульная котельная
Работы проведут в 7 населённых пунктах республики
Призывники не будут привлекаться к спецоперации на Украине
Молебен состоится с 15 по 17 апреля
В столице Бурятии провели акцию «10000 шагов к активному долголетию»
В приюте «Кот и пёс» уже не осталось мест для новых бездомных собак и кошек