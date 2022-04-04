Бурятия оплатит обучение 192 будущих медиков в вузах страны

По целевому обучению запланировано 192 места в 12 вузах страны



Министерство здравоохранения Бурятии запустило масштабную кампанию по целевому набору студентов в медицинские вузы и колледжи страны, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, для целевого обучения студентов из Бурятии запланировано 192 места в 12 вузах России.



Будущие медики будут обучаться на лечебное дело - 129 мест , педиатрия - 42, стоматология - 15, и по два места по специальностям: фармация и медицинская кибернетика, клиническая психология.



Информация о распределении целевых мест по вузам станет известна позже, она будет публиковаться на официальных аккаунтах минздрава Бурятии.



Отмечается, что из республиканского бюджета выделены денежные средства для целевого набора в медицинские колледжи на 713 мест. Кроме того, впервые в этом году дополнительно выдали финансирование на 400 целевых мест из бюджета республики.



Также 25 мест для подготовки среднего медицинского персонала города Северобайкальск для северных районов, предусмотрены в Бурятском республиканском многопрофильном техникуме информационных технологий.



По вопросам обучения состоятся индивидуальные собеседования и открытые собрания с ребятами и их родителями.