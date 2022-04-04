 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон

У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Первые соревнования состоялись 2 апреля

Прошедшее 2 апреля открытое первенство Кяхтинского района Бурятии по спортивному ориентированию собрало 130 спортсменов из Улан-Удэ и районов республики. Соревновались спортсмены в восьми возрастных группах от 12 до 70 лет. Самому молодому ориентировщику было 7 лет, самому опытному – 82 года.

- На соревнованиях была использована электронная система отметки. У каждого участника был чип для отметки на контрольном пункте, после финиша спортсменам давалась распечатка с результатом и средней скоростью передвижения. На экране выводились актуальные результаты соревнований на данный момент, – рассказали в федерации спортивного ориентирования Бурятии.

В сильнейших возрастных группах победили представители Улан-Удэ: мастер спорта России международного класса Василий Глухарев и мастер спорта России Мария Сосова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия спортивное ориентирование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон
У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон
Общество, 04.04.2022
Первые соревнования состоялись 2 апреля
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Найдал – 2022»
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Найдал – 2022»
Общество, 04.04.2022
В Бурятии завершился праздник инструментальной музыки
Бурятский борец примет участие в чемпионате Азии
Бурятский борец примет участие в чемпионате Азии
Общество, 04.04.2022
Арсалан Будажапов выигрывал эти соревнования в 2020 году
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по бурятской борьбе
Общество, 04.04.2022
Также разыгрывалось абсолютное первенство
Артисты Бурятии возвращаются домой из Украины
Артисты Бурятии возвращаются домой из Украины
Общество, 04.04.2022
Они провели 11 концертов для российских военнослужащих
Завершились первенство и чемпионат Бурятии по муай-тай
Завершились первенство и чемпионат Бурятии по муай-тай
Общество, 04.04.2022
За медали в Улан-Удэ боролись 236 участников
В Улан-Удэ завершился фестиваль «Байкал арт-спектр»
В Улан-Удэ завершился фестиваль «Байкал арт-спектр»
Общество, 04.04.2022
Гран-при выиграла студентка Восточно-Сибирского института культуры
Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Самбистки Бурятии завоевали 3 медали чемпионата России
Общество, 04.04.2022
Соревнования проходили в Зеленограде
На улицах Улан-Удэ выловили свыше двух тысяч бродячих собак
На улицах Улан-Удэ выловили свыше двух тысяч бродячих собак
Общество, 04.04.2022
С начала года отловлено 2 098 безнадзорных животных
В Улан-Удэ рассказали о сложностях с уборкой последствий снегопада
В Улан-Удэ рассказали о сложностях с уборкой последствий снегопада
Общество, 04.04.2022
«Времени на уборку было мало», - рассказали в мэрии
Снежная погода задержится в Бурятии
Снежная погода задержится в Бурятии
Общество, 04.04.2022
Несмотря на снег, ожидается довольно высокая плюсовая температура
192 будущим медикам из Бурятии оплатят обучение в вузах страны
192 будущим медикам из Бурятии оплатят обучение в вузах страны
Общество, 04.04.2022
По целевому обучению запланировано 192 места в 12 вузах страны
На Байкале просыпаются медведи
На Байкале просыпаются медведи
Общество, 04.04.2022
Первого проснувшегося медведя заметили туристы
Мэр Улан-Удэ проверил городские площадки под мини-парки
Мэр Улан-Удэ проверил городские площадки под мини-парки
Общество, 04.04.2022
В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по 5 дворов, в Советском – 3

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^