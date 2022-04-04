Первые соревнования состоялись 2 апреля
Прошедшее 2 апреля открытое первенство Кяхтинского района Бурятии по спортивному ориентированию собрало 130 спортсменов из Улан-Удэ и районов республики. Соревновались спортсмены в восьми возрастных группах от 12 до 70 лет. Самому молодому ориентировщику было 7 лет, самому опытному – 82 года.
- На соревнованиях была использована электронная система отметки. У каждого участника был чип для отметки на контрольном пункте, после финиша спортсменам давалась распечатка с результатом и средней скоростью передвижения. На экране выводились актуальные результаты соревнований на данный момент, – рассказали в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
В сильнейших возрастных группах победили представители Улан-Удэ: мастер спорта России международного класса Василий Глухарев и мастер спорта России Мария Сосова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
У ориентировщиков Бурятии начался летний сезон
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