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Мэр Улан-Удэ проверил городские площадки под мини-парки

Мэр Улан-Удэ проверил городские площадки под мини-парки
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по 5 дворов, в Советском – 3

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объехал площадки, которые выбраны под строительство 13 мини-парков по проекту «1000 дворов Дальнего Востока». Для его реализации создана рабочая группа по благоустройству города, которая оперативно рассматривает возникающие вопросы. Город из федерального бюджета дополнительно получил на благоустройство таких мини-парков почти 169 млн рублей.

– Вот уже три с лишним года как Бурятия, соответственно, город Улан-Удэ вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Это дало нам хороший импульс к развитию во всех сферах. За прошедшее время благодаря дальневосточной субсидии мы смогли капитально отремонтировать и построить новые школы, стадионы, пищеблоки, капитально обновить наш общественный транспорт. 45 автобусов закупили, 15 трамваев «Львят». И вот сейчас благодаря проекту «1000 дворов Дальнего Востока» у нас есть возможность построить 13 мини-парков. Сумма определена для города колоссальная – 169 млн рублей. Мы сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы не просто освоить эти деньги, а получить конечный результат – мини-парки с зонами отдыха для всех групп населения, – сказал Игорь Шутенков.



В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по пять дворов, в Советском – три. Все дизайн-проекты согласованы с центром компетенции по вопросам городской среды. Сметные расчёты уже составлены, сейчас они находятся на проверке в госэкспертизе. В мае после торгов подрядчики приступят к работе.

По проекту предусмотрено несколько видов дворов: «Минимал», «Медиум», «Максимал». Двор типа «Медиум» сделают на Левом берегу по улице Кабанская, 16. О ходе работ на выездном совещании с участием мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова рассказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

– Здесь появится центр притяжения для 2,5 тысяч людей. Только в одном доме проживает 450 людей, а мы берём с учётом близлежащих. Предусмотрены площадки для детей: до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет; воркаут, тренажёрная площадка, зона тихого отдыха и т.д. Кроме того, установим многофункциональный арт-объект, – отметил Евгений Эрдыниев.

При благоустройстве применяется комплексный подход. До захода подрядчиков, если инженерные сети в неудовлетворительном состоянии, их будут менять.

– Именно в этом дворе по улице Кабанская, 16 будет меняться теплотрасса и сети водоснабжения. Весь график расписан, чтобы подрядчики своевременно приступили к работам. Разные виды работ комплексно объединяем в один процесс. Такой же подход ко всем 13 дворам. Они будут у нас на особом контроле, – рассказал Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства.


Самый большой двор типа «Максимал» появится в 113 микрорайоне в центре семи домов. Здесь живёт много молодёжи, поэтому ко всем перечисленным зонам прибавляются многофункциональные игровые комплексы: волейбольная и баскетбольная площадка, теннис.

– Сейчас на территории находится 140 гаражей. Проведена работа с гражданами, собрания с управляющими компаниями. Отобрана площадка северно-восточнее от участка. Те, кто не будет эвакуировать добровольно гаражи, будем увозить на штрафстоянку, – сообщил руководитель Октябрьского района Андрей Муравьев.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, Игорь Шутенков подчеркнул, что необходимо перенос гаражей сделать в добровольном порядке: провести разъяснительную работу, показать к чему мы стремимся, что здесь будет.

– В ходе выездного совещания с председателем городского хозяйства, с руководителями наших трёх районов проверили, готовы ли полностью к старту. Идёт синхронизированная работа. Все дополнительные и предварительные работы выполняем в комплексе. При необходимости до захода подрядчика перекладываем и модернизируем инженерные сети. К окончанию летнего периода готовы открыть 13 мини–парков в нашем городе, – подчеркнул Игорь Шутенков.

администрацияУУ Улан-Удэ благоустройство

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