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«ИрАэро» начнёт вылетать из Иркутска в Китай, Гонконг и Южную Корею

«ИрАэро» начнёт вылетать из Иркутска в Китай, Гонконг и Южную Корею
Общество,  Фото:Pexels
Росавиация выдала авиакомпании допуск к международным рейсам

Росавиация допустила авиакомпанию «ИрАэро» к международным рейсам из Иркутска в Гонконг, Китай и Южную Корею. Соответствующий приказ опубликован на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

По выданным допускам «ИрАэро» будет осуществлять полёты из Иркутска в Гонконг, Пекин, Сеул и Шанхай. Каждый рейс запланирован по четыре раза в неделю. Этим же приказом выдан допуск на полеты из Иркутска в страны ближнего зарубежья и в Стамбул (Турция).

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