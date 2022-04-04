Росавиация выдала авиакомпании допуск к международным рейсам
Росавиация допустила авиакомпанию «ИрАэро» к международным рейсам из Иркутска в Гонконг, Китай и Южную Корею. Соответствующий приказ опубликован на сайте федерального агентства воздушного транспорта.
По выданным допускам «ИрАэро» будет осуществлять полёты из Иркутска в Гонконг, Пекин, Сеул и Шанхай. Каждый рейс запланирован по четыре раза в неделю. Этим же приказом выдан допуск на полеты из Иркутска в страны ближнего зарубежья и в Стамбул (Турция).
«ИрАэро» начнёт вылетать из Иркутска в Китай, Гонконг и Южную Корею
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Росавиация выдала авиакомпании допуск к международным рейсам
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