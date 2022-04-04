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В районе Бурятии отремонтируют мост через приток Селенги

В районе Бурятии отремонтируют мост через приток Селенги
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Также будут произведён ремонт участка дороги

В Селенгинском районе Бурятии отремонтируют мост через реку Баян-Гол и участок региональной дороги. В ходе дорожно-строительных работ, к которым планируют приступить с установлением тёплой погоды, на участке с 0 по 30 км поэтапно отремонтируют дорогу и мост. Кроме того, запланирован ремонт водопропускных труб с частичной их заменой на металлические гофрированные.

Также на участке установят барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят остановочные пункты.

Подрядчик, который будет выполнять работы, уже определён по итогам аукциона. Организация уже начала подготовку к работам: на объект завозят дорожно-строительную технику, необходимые материалы. Окончание работ планируется в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
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