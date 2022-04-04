78-летний лыжник планирует пробежать 50 км на Байкальском марафоне

На Байкальский лыжный марафон в Бурятию приедут не менее 300 человек
С 15 по 16 апреля на льду Баргузинского залива озера Байкал пройдёт XXI Байкальский лыжный марафон Baikal Ski (0+). Соревнования проведут в рамках программы лыжных марафонов серии Russialoppet. Спортивное мероприятие состоится в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.
На сегодня зарегистрировалось уже более 130 участников. Всего организаторы планируют принять не менее 300 человек со всех регионов России. Также планируется выступление лыжников из Монголии.
- Заказали медали и призы на 300 человек. В перспективе мы можем принять больше участников, если учитывать, тот факт, что мы привлекаем спортсменов из соседних сёл. Также мы ждём представителей из соседней Монголии, - сообщил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Призовой фонд составит 300 тысяч рублей. Абсолютные победители в женском марафоне на 30 км и в мужском марафоне на 50 км получат по 50 тысяч рублей.
Вступительный взнос для детей составляет 100 рублей, для взрослых – 1000 рублей. Как заявили организаторы, участники могут подать заявку даже в день соревнований, необходимо будет приехать на место проведения и заплатить вступительный взнос.
Основные старты пройдут 16 апреля. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. На всех дистанциях используется свободный стиль передвижения.
На марафоне спортсмены пробегут пять кругов по 10 км. Стартовый городок будет установлен напротив туристической базы «Подлеморье».
Дети начнут соревноваться уже в первый день состязаний. Им предстоит выйти на дистанцию от 1,5 до 10 км. В соревнованиях могут принять участие дети 2010 года рождения и младше.
- Я думаю, что самому юному участнику соревнований не более пяти лет, - заявил старший тренер по лыжным гонкам Центра спортивной подготовки Бурятии Пётр Петров.
В соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники в Бурятии – мастер спорта России международного класса, участницы Олимпиады в Южной Корее, четырёхкратная чемпионка всемирной Универсиады-2019 Алиса Жамбалова, а также победитель первенства России среди юниоров Андрей Бологов и серебряный призёр первенства России с Виктория Невьянцева.
- На соревнованиях выступят все лыжники из Бурятии. Дополнительно, я знаю, что зарегистрировался мастер спорта России международного класса Андрей Феллер. Он уже приезжал к нам в 2019 году и уже выигрывал этот марафон. Также зарегистрировался Тимофей Лапшин, очень известный лыжник в прошлом, сейчас он биатлонист и выступает за сборную Южной Кореи. Наши монгольские братья приедут большим составом. В их команде тоже всегда есть достаточно сильные спортсмены, - рассказал президент федерации лыжных гонок Бурятии Михаил Гергенов.
Сюрпризом стало то, что заявку на участие подал и бурятский ветеран-лыжник, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Бурятии и отличник физической культуры 78-летний Григорий Цыбиков. Он выйдет на дистанцию в 50 км.
- В группе участников свыше 70-лет подали заявку на участие семь человек, включая нашего легендарного Григория Цыреновича Цыбикова. Он выйдет на старт основной дистанции в 50 км, - поделился Пётр Петров.
Церемония открытия марафона состоится 16 апреля в 11:30.
- Мы хотим поблагодарить от имени федерации лыжных гонок Бурятии главу Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова за увеличение финансирования. Он поставил нам задачу достичь цифры в количестве 2000 участников в будущие годы. Также хочу поблагодарить министерство спорта Бурятии за активную помощь в организации нашего марафона, центр спортивной подготовки, я надеюсь, что марафон пройдёт, как всегда успешно, и мы ожидаем массово-зрелищное мероприятие, - высказался Пётр Петров.
В соревнованиях примут участие группы: юноши до 12 лет, юноши 13-14 лет, юноши 15-16 лет, юноши 17-18 лет, юниоры 19-20 лет, юниоры 21-23 лет, мужчины 24-29 лет, мужчины 30-34 лет, мужчины 35-39 лет, мужчины 40-44 лет, мужчины 44-49 лет, мужчины 50-54 лет, мужчины 54-59 лет, мужчины 60-64 лет, мужчины 64-69 лет, мужчины 70-74 лет, мужчины 75-79 лет, мужчины 80 лет и старше, девушки до 12 лет, девушки 13-14 лет, девушки 15-16 лет, девушки 17-18 лет, юниорки 19-20 лет, юниорки 21-23 лет, женщины 24-29 лет, женщины 30-34 лет, женщины 35-39 лет, женщины 40-44 лет, женщины 44-49 лет, женщины 50-54 лет, женщины 54-59 лет, женщины 60-64 лет, женщины 64-69 лет, женщины 70-74 лет, женщины 75-79 лет, женщины 80 лет и старше.
Фоторепортаж с прошлогоднего Байкальского лыжного марафона можно посмотреть по ссылке.
78-летний лыжник планирует пробежать 50 км на Байкальском марафоне
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По целевому обучению запланировано 192 места в 12 вузах страны
В Октябрьском и Железнодорожном районах благоустроят по 5 дворов, в Советском – 3
Росавиация выдала авиакомпании допуск к международным рейсам
На Байкальский лыжный марафон в Бурятию приедут не менее 300 человек
«Гимн пели все вместе с нами, и некоторые плакали», - рассказала одна из участниц творческой группы из Бурятии
Они стали обладателями трёх золотых, одной серебряной и бронзовой медали
На водные объекты города выезжать нельзя
Награду Сергей Максимов из Бурятии получал в Москве из рук супруги Ланового
Премьера состоялась ещё год назад
Сложная обстановка наблюдается в Кабанском районе
Утром аэропорт был закрыт из-за снегопада
Борзинские танкисты проявили отвагу и мужество
Горожане застряли в пробках и на остановках
Получение образования учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении
Прокуратуру Бурятии просят разобраться по поводу недавно построенных спортивных комплексов школ Улан-Удэ