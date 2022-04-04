Они стали обладателями трёх золотых, одной серебряной и бронзовой медали
Ветераны-легкоатлеты республики успешно выступили на зимнем Чемпионате России по лёгкой атлетике. Им удалось завоевать 5 медалей: из них три золотых, одна серебряная и одна бронзовая. Более 460 спортсменов из 60 регионов страны соревновались за высшие награды соревнований, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Чемпионами России в составе эстафетной команды 4*200 м стали Батор Рыгзынов, Евгений Капустин и Лев Шапхаев. Среди женщин сильнейшей в беге на 1500 и 3000 м стала Должин Цыдыпылова.
Серебряная медаль у Льва Шапхаева на дистанции 60 м. Третьим на 800 м финишировал Батор Рыгзынов. К сожалению, в шаге от пьедестала остановились бурятские спортсмены Евгений Капустин - в беге на дистанции 800 м и Сергей Викулин в толкании ядра.
Ветераны-легкоатлеты Бурятии завоевали медали чемпионата России
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