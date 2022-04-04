Лесник из Бурятии написал лучшее стихотворение о Василии Лановом





Сергей Максимов, лесничий Баргузинского района принял участие в конкурсе «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового.Сергей стал победителем в номинации «Стихи о Василии Лановом собственного сочинения». Он обошёл более 10 тысяч конкурсантов со всей страны, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Для меня Василий Лановой всегда был примером настоящего мужества и благородства. Несколько раз пересмотрел фильм «Офицеры» (6+), где он сыграл одну из главных ролей. Поэтому решил отправить стихотворение, собственного сочинения, посвящённое Василию Семёновичу. Для меня стало неожиданностью, когда мне позвонили с Москвы, с центрального штаба Бессмертного полка РФ и объявили, что я стал одним из победителей и что меня приглашают в Москву на церемонию награждения. А когда на итоговом концерте на сцене зала полководцев в Музее Победы объявили, что я лауреат первой степени, то конечно, эмоции переполняли, - поделился Сергей Максимов.Награду Сергею вручила спутница жизни Василия Ланового – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.- Здесь нет проигравших. Вы все победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики. Наша задача только в одном – пробудить сердца! – заявила Ирина Купченко.«Мне сегодня вдруг вспомнился фильм из далёкого детства.Мне навеяло прошлое думы о жизни моей.Помню, жили тогда мы с одним пареньком по соседствуИ гоняли по крышам все дни напролёт голубей.Не забуду, как мне Лановой с голубого экранаРассказал, для чего мы живём, что такое война.И как долго потом заживают сердечные раны,И как стонет от вражеских взрывов родная страна.Никогда не забуду, как я, посмотрев «Офицеры»,Убегал с пацанами на поле ловить «басмачей».И обратно, усталый, от пыли весь пепельно-серый,Возвращаясь домой, окунался в прозрачный ручей.А ещё не забуду, как в классе, наверно, десятомМне соседа по парте пришлось от толпы отбивать.Вот тогда и решил, что пойду после школы в солдаты.Есть такая профессия - Родину, брат, защищать!Я спасибо скажу Вам! За мир, за счастливое детство,Вам, Василий Семёныч! Что были Вы в жизни моей.Вы в Бессмертном полку с моим дедом теперь по соседству.Ну, а мы в вашу честь запускаем весной голубей…»