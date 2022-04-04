В Улан-Удэ балет «Лик богини» получил «третье рождение»

Премьера состоялась ещё год назад



15 апреля Бурятский театр оперы и балета представит новую редакцию хореографической элегии «Лик богини», премьера которой состоялась год назад.



— В постановке, которая состоялась весной прошлого года, мы не смогли реализовать все задумки из-за ряда причин, в том числе из-за локдауна. Сейчас мы его дорабатываем. На днях приезжает ассистент балетмейстера Алиса Шикина для работы над хореографией. Полностью поменяются некоторые сцены, а также обновятся декорации и костюмы. Можно сказать, спектакль получит третье рождение, — рассказал художественный руководитель балета Баярто Дамбаев.



Балетмейстер Александр Мишутин, несмотря на то, что находится в Японии, дистанционно принимает участие в работе над балетом. Вместе с помощницей Алисой Шикиной они ежедневно по видеосвязи обсуждают каждую деталь постановки.



— Это скорее вторая редакция балета, в которой мы сделали, так сказать, работу над ошибками. Изменили костюмы для женского кордебалета и хореографию в некоторых местах, дополнив драматическую линию. Дополнили декорации и добавили больше национальных движений в пластику исполнителей. Процесс проходит сложно и непривычно. К великому сожалению, я не имею физической возможности прилететь и лично руководить процессом, но моя ассистентка, уверен, прекрасно справится с поставленными задачами. Очень надеюсь, что авиасообщение с Россией скоро восстановится, и я смогу вернуться на родину, — прокомментировал Александр Мишутин.



Премьера балета состоялась 29 апреля 2021 года.





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