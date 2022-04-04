Завершились первенство и чемпионат Бурятии по муай-тай

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

За медали в Улан-Удэ боролись 236 участников



С 29 марта по 1 апреля в Улан-Удэ прошли открытый чемпионат и первенство Бурятии по тайскому боксу. Соревнования проходили сразу после чемпионата России в физкультурно-спортивном комплексе.



В турнире приняли участие команды Амурской области («Прогресс», Серышево), Иркутской области (Ангарск, Усолье-Сибирское, Братск), Бурятии (14 клубов Улан-Удэ, Иволгинска, Сотниково). Всего за медали боролись 236 участников.



Соревнования стали отборочными для формирования сборной Бурятии на предстоящее первенство России в Нижнем Новгороде.



По итогам турнира лучшим бойцом стал Скопов Матвей (Амурская область). Лучшая техника – у Зарбуева Андрея (СК «Пересвет»). Приз «За волю к победе» достался Батомункуеву Цырену (СК «Урагшаа»).



Лучший бой провели Чебунин Даниил и Сугробов Станислав (СК «Аварга»). «Нокаут турнира» совершил Карабашлыков Кирилл (СК «Добрыня», Усолье-Сибирское). Лучшим судьёй был признан Дамдинов Баясхалан.



Также специальными призами были отмечены Виолетта Зарубина, Сизых Илья, Байс Анастасия, Батуева Санжана и Петров Иван. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.

