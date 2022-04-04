В Улан-Удэ автомобилистам запретили выезжать на лёд

На водные объекты города выезжать нельзя



В Улан-Удэ в целях соблюдения мер по охране жизни людей на воде установлен запрет выезда транспортных средств на водные объекты в периоды становления и вскрытия ледового покрова. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков.



Так, запрещается выезд транспорта на водные объекты в границах городского округа, за исключением служебных транспортных средств, специальной техники и оборудования, необходимого для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.



Запрет действует в период вскрытия ледового покрова с 1 марта по 30 апреля и в период становления ледового покрова - с 1 октября по 30 ноября.



Комитет городского хозяйства устанавливает информационные знаки в соответствующих местах для ограничения выезда транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.