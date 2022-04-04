На водные объекты города выезжать нельзя
В Улан-Удэ в целях соблюдения мер по охране жизни людей на воде установлен запрет выезда транспортных средств на водные объекты в периоды становления и вскрытия ледового покрова. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Шутенков.
Так, запрещается выезд транспорта на водные объекты в границах городского округа, за исключением служебных транспортных средств, специальной техники и оборудования, необходимого для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Запрет действует в период вскрытия ледового покрова с 1 марта по 30 апреля и в период становления ледового покрова - с 1 октября по 30 ноября.
Комитет городского хозяйства устанавливает информационные знаки в соответствующих местах для ограничения выезда транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ автомобилистам запретили выезжать на лёд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они стали обладателями трёх золотых, одной серебряной и бронзовой медали
На водные объекты города выезжать нельзя
Награду Сергей Максимов из Бурятии получал в Москве из рук супруги Ланового
Премьера состоялась ещё год назад
Сложная обстановка наблюдается в Кабанском районе
Утром аэропорт был закрыт из-за снегопада
Борзинские танкисты проявили отвагу и мужество
Горожане застряли в пробках и на остановках
Получение образования учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении
Прокуратуру Бурятии просят разобраться по поводу недавно построенных спортивных комплексов школ Улан-Удэ
Судебные приставы Баргузина оказали спонсорскую помощь воспитанникам детского центра «Звёздный»
Вблизи Аэропорта прошли заключительные тренировки лесного спецназа
Преступник стрелял из автомата Калашникова, который он прятал в спортивной сумке
Госпитализировали ещё 19 больных ковидом
В группах размещали запрещённую к распространению информацию