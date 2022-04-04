В Бурятии из-за снегопада осложнено движение на трассе

Из-за большого количества снега на дорогах Бурятии наблюдается сложная обстановка. В том числе движение осложнено на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На трассе дежурят сотрудники ДПС.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и соблюдению правил дорожного движения.
Сильный снегопад выпал в Бурятии в ночь на 4 апреля.
В Улан-Удэ дороги очищают от снега с трёх часов ночи. Снегом постоянно застилало подсыпанные дороги, в связи с чем, водители техники за ночь посыпали один участок по несколько раз. Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра.
Сильные пробки помешали многим улан-удэнцам вовремя добраться на работу. Из отдалённых микрорайонов в центр горожане ехали больше двух часов. Автобусы и автомобили массово застревали на подъёмах.
Из-за снегопада с утра до 11 часов не принимал воздушные суда аэропорт «Байкал».