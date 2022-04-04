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В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Найдал – 2022»

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Найдал – 2022»
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского
В Бурятии завершился праздник инструментальной музыки

31 марта в Улан-Удэ подвели итоги VI международного музыкального конкурса «Найдал – 2022». В эти весенние дни культурное пространство Бурятии объединило два проекта: творческо-образовательную сессию «Классика на берегах Байкала» и музыкальный конкурс.

Музыкальным подарком в финале мероприятия для всех участников, педагогов, любителей и ценителей искусства стало выступление музыкантов из разных регионов страны и зарубежья, профессоров Московской, Новосибирской, Монгольской и Ташкентской консерваторий – членов жюри «Найдала». Вместе с симфоническим оркестром театра оперы и балета под управлением народного артиста РБ Владимира Рылова они исполнили шедевры классической музыки.

После состоялась церемония награждения победителей конкурса. Обладателя гран-при жюри выбирало из участников гала-концерта, который состоялся накануне. Впервые на конкурсе была учреждена дополнительная премия «Медийное лицо конкурса «Найдал-2022», обладателем которой стал лауреат первой степени в номинации «Струнные смычковые инструменты», учащийся Новосибирской специальной музыкальной школы Мирон Ю.

Обладательницей специального приза жюри конкурса гран-При «Дебют» стала лауреат первой премии в номинации «Фортепиано», учащаяся первого класса музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева Вероника К.

Специальный приз жюри конкурса гран-При «За виртуозность и артистизм» был вручён двум лауреатам конкурса: лауреату первой премии в номинации «Фортепиано», студенту третьего курса Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского (г. Екатеринбург) Александру П. и лауреату первой премии в номинации «Национальные инструменты народов Азиатско-Тихоокеанского региона», студенту Монгольской государственной консерватории (г. Улан-Батор) Э. Энхбату.

Специальный приз жюри конкурса гран-При «За возрождение традиций» присуждён лауреату первой премии в номинации «Национальные инструменты народов Азиатско-Тихоокеанского региона», студентке Монгольской государственной консерватории Г. Энххуслэн.

Кубок гран-при VI международного музыкального конкурса «Найдал-2022» ручной работы из нефрита и серебра отправился в Монголию. Его обладательницей стала лауреат первой премии в номинации «Национальные инструменты народов Азиатско-Тихоокеанского региона», студентка Монгольской государственной консерватории Э. Намуундарь. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
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