Командующий войсками ВВО наградил танкистов из Забайкалья









- Военнослужащие грамотно взяли позиции, у каждого был свой сектор обстрела. Также с пехотой шли танки, наши танкисты очень хорошо отработали, уничтожили танки врага. После снова начался миномётный обстрел, противник отошёл. Бой закончился, у нас потерь не было, у них - достаточно, - рассказал один из участников боя.



Александр Чайко лично приехал на Украину, где вручил государственные награды отличившимся бойцам.

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО), Герой России, генерал-полковник Александр Чайко наградил личный состав танкистов из войсковой части города Борзя, участвующих в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и профессионализм.Как пишет «Борзинская газета», танкисты три дня ждали подкрепления под обстрелами украинских военнослужащих, благодаря грамотным действиям и стойкости личного состава, российские танкисты без потерь отразили атаку украинской группировки и боевые задачи были успешно выполнены.