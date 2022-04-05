Заявки принимаются по 20 апреля
В Иркутской области с 1 апреля официально объявлен приём работ на фотоконкурс «Прибайкалье в объективе», в котором могут участвовать все, кому уже исполнилось 16 лет.
Рассчитывать на победу конкурсанты могут в 4 номинациях:
— «Животный мир»;
— «Наедине с природой»;
— «Удивительный ракурс»;
— «Концептуальный минимализм с берегов Байкала».
Представленные на конкурс работы должны быть сняты лично автором. На каждую номинацию можно заявить не более трёх снимков от одного участника. Место съёмки ограничено Байкалом и его побережьем. Применение графических редакторов допускается в пределах разумного.
Форму заявки на участие и адрес для приёма фоторабот можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение 16+
Объявлен приём работ на фотоконкурс «Прибайкалье в объективе»
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