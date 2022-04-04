В Бурятии собирают фотографии, посвящённые республике

В регионе объявлена акция по сбору исторических снимков для выставки



К столетию образования республики в Улан-Удэ планируется фотовыставка «Бурятия в лицах и событиях» из фондовых коллекций национального музея РБ, государственного архива РБ и частных коллекций. Фотовыставка расскажет о богатой истории региона, охватит города, районы, исторические события, трудовые будни и достижения.



В рамках проведения фотовыставки объявлена акция по отбору исторических фотографий, посвящённых знаковым событиям республики, среди населения и профессионального сообщества фотографов. Специально созданная рабочая группа, состоящая из фотографов, художников и музейных работников будет проводить отбор фотографий, согласно концепции выставки.



Фотографии, которые пройдут окончательный отбор рабочей группой, станут участниками выставки «Бурятия в лицах и событиях» и других республиканских мероприятий, посвящённых столетию Республики.



Жителей республики приглашают принять участие в акции и направить фотографии из семейного архива, посвящённые разным периодам жизни нашей республики, начиная от рождения автономии 1923 года до сегодняшних дней. Интересны будут фотографии, с изображениями достопримечательностей республики, административными зданиями, посвящённые важным юбилейным датам, с известным лицами и т.д.



К фотографии обязательно нужна аннотация: год, место, событие, кто или что изображено, автор.



Фотографии принимаются на электронную почту: fotomuzeyrb2022@mail.ru в отсканированном виде с подробным описанием по 1 июля этого года.



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