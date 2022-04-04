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В Улан-Удэ откроется выставка о Кубе

В Улан-Удэ откроется выставка о Кубе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование Гаваны и красоту местной природы

В столице Бурятии 16 апреля откроется художественная выставка «О, Гавана! Транзит…», посвящённая 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба. Выставка в художественном музее имени Ц.С. Сампилова является продолжением академического, трансконтинентального художественно-просветительского проекта.

- Слово «транзит» в названии выставки совсем не случайно – это по-настоящему передвижной, странствующий проект. Открытие первой выставки в Москве в мае 2021 года положило начало успешному путешествию проекта по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока. Она уже побывала в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Красноярске, Иркутске, сейчас открывается в Улан-Удэ, впереди – Чита, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск и Владивосток, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На выставке будут представлены более 160 художественных произведений, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. В экспозиции будут представлены произведения академиков РАХ Станислава Никиреева, Владимира Анисимова, Василия Бубнова, членов-корреспондентов РАХ Марины Кабыш, Анатолия Рыбкина, Михаила Переяславца, Якова Яковлева, народных художников РФ Владимира Суровцева, Виталия Попова, заслуженных художников РФ Николая Буртова, Геннадия Глахтеева, членов СХ России Анны Боско, Елены Мач и кубинского художника-концептуалиста и постмодерниста Омара Годинеса.

- Темы произведений настолько разнообразны, мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование 500-летнего города, красоту местной природы и улыбки жителей солнечного острова. Позировали им и многие известные кубинцы, и простые жители столицы самых разных профессий и занятий, - добавили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать с 16 апреля по 22 мая в залах художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

Возрастное ограничение 12+
выставка Улан-Удэ музей Куба художники Бурятия

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