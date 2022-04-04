Он откроется 29 апреля
XVI международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» откроется в Иркутске 29 апреля. Мероприятие продлится 7 дней. Концерты традиционно пройдут на двух площадках: в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии.
Первые дни фестиваля ознаменуются выступлением государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Светланова. Это один из старейших симфонических коллективов страны – в 2021 году оркестру исполнилось 85 лет. На двух концертах с ГАСО выступит главный дирижёр Новосибирского театра оперы и балета, представитель дирижёрской династии Дмитрий Юровский.
В этом году вновь приезжают уже знакомые иркутянам артисты: оперная дива Альбина Шагимуратова и виолончелист Александр Рамм.
Художественный руководитель фестиваля народный артист России Денис Мацуев выступит совместно с другими музыкантами в четырёх концертах. Также маэстро представит сольную программу, составленную из фортепианных произведений Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта и С. Рахманинова.
В один из фестивальных дней состоится джазовый вечер с целой плеядой ярких исполнителей.
Также в фестивале примут участие губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Илмара Лапиньша, фортепианный дуэт Софьи Сахновой и Антонины Лужко.
Завершится фестиваль двумя концертами государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, прослушивания и выступления стипендиатов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске пройдёт музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале»
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