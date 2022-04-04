Получение образования учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии (там сидят осуждённые с туберкулёзом) 14 человек успешно завершили обучение и сдали экзамены по профессии «Подсобный рабочий».
- Профессиональное образование осуждённые получили в филиале федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 259, функционирующего на базе исправительного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии. – Получение образования осуждёнными учитывается при определении степени их исправления и влияет на условно-досрочное освобождение.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ шесть осуждённых выучились на пекарей.
В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих
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