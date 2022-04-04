 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих

В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Получение образования учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии (там сидят осуждённые с туберкулёзом) 14 человек успешно завершили обучение и сдали экзамены по профессии «Подсобный рабочий».

- Профессиональное образование осуждённые получили в филиале федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 259, функционирующего на базе исправительного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии. – Получение образования осуждёнными учитывается при определении степени их исправления и влияет на условно-досрочное освобождение.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ шесть осуждённых выучились на пекарей.

осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Апрельский снег парализовал движение в Улан-Удэ
Апрельский снег парализовал движение в Улан-Удэ
Общество, 04.04.2022
Горожане застряли в пробках и на остановках 
В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих
В Бурятии 14 осуждённых выучились на подсобных рабочих
Общество, 04.04.2022
Получение образования учитывается при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении
В Улан-Удэ новые спортивные комплексы назвали опасными
В Улан-Удэ новые спортивные комплексы назвали опасными
Общество, 04.04.2022
Прокуратуру Бурятии просят разобраться по поводу недавно построенных спортивных комплексов школ Улан-Удэ
В Бурятии приставы помогли юным футболистам
В Бурятии приставы помогли юным футболистам
Общество, 04.04.2022
Судебные приставы Баргузина оказали спонсорскую помощь воспитанникам детского центра «Звёздный»
В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом
В Бурятии лесной спецназ отработал прыжки с парашютом
Общество, 04.04.2022
Вблизи Аэропорта прошли заключительные тренировки лесного спецназа
В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником
В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником
Общество, 04.04.2022
Преступник стрелял из автомата Калашникова, который он прятал в спортивной сумке
В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
В Бурятии из-за коронавируса за сутки скончались три человека
Общество, 04.04.2022
Госпитализировали ещё 19 больных ковидом
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
В Бурятии заблокировали группы в соцсети
Общество, 04.04.2022
В группах размещали запрещённую к распространению информацию 
Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада
Дороги Улан-Удэ чистят от апрельского снегопада
Общество, 04.04.2022
Снег убирают с помощью техники и вручную 
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
В улан-удэнской колонии выявили антисанитарию
Общество, 04.04.2022
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей 
Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Общество, 04.04.2022
Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой 
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за «пьяную» езду
Общество, 04.04.2022
Автомобилист посчитал наказание суровым 
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Аэропорт Улан-Удэ закрыт из-за снегопада
Общество, 04.04.2022
Утренние рейсы не смогли принять 
В Улан-Удэ до +4 градусов
В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество, 04.04.2022
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В Улан-Удэ пройдёт выставка «Лицезрея»
В Улан-Удэ пройдёт выставка «Лицезрея»
Общество, 03.04.2022
Художница на выставке представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^