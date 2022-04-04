В крае введён особый противопожарный режим
Губернатор Забайкальского края подписал постановление об ограничении пребывания граждан в лесах в связи с введением особого противопожарного режима в муниципальных районах и городских округах. Решение принято региональным правительством для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Документ вступил в силу со 2 апреля.
Согласно постановлению, в период со 2 по 22 апреля ограничено нахождение граждан, въезд и проведение определённых работ на территории лесничеств Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского районов. Исключения составили территории микрорайона Северный: от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрёстка с улицей Верхоленской, также в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье».
Документом рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения ограничений, публикацию в местных средствах массовой информации.
С 29 апреля по 19 мая ограничения начнут действовать в границах Могочинского, Тунгокоченского, Чарского лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье ограничен въезд в леса
Общество, Фото:
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