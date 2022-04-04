В Улан-Удэ новые спортивные комплексы назвали опасными

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На спортивном сооружении школы №18 общественники выявили установку некачественных ворот с острыми деталями. В прошлом году был отмечен этот же недочёт: подрядчик тогда установил нестандартные опасные ворота, которые позже пообещал заменить. На спортивном сооружении школы №18 общественники выявили установку некачественных ворот с острыми деталями. В прошлом году был отмечен этот же недочёт: подрядчик тогда установил нестандартные опасные ворота, которые позже пообещал заменить.







- На данных спортивных объектах нами были выявлены потенциально опасные для жизни и здоровья детей строительные недочеты. В таком виде оставлять данные объекты нельзя. Поэтому мы направили запросы в прокуратуру Бурятии с просьбой разобраться и оценить качество исполнения контрактов, а также по факту содержания и эксплуатации по данным физкультурно-оздоровительным комплексам. Мы настаиваем на ведении качественной претензионной работы по данным объектам, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Дмитрий Замолотских.









Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии бьют тревогу из-за новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Улан-Удэ, построенных в 2020 и 2021 годах. Очередной рейд выявил нарушения на спортивных площадках четырёх городских школ, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Так, на ФОК в школе №13 в микрорайоне Аршан общественники выявили отсутствие ливневой канализации и отвода сточных вод. Сейчас начинает таять снег, и вода застаивается прямо на футбольном поле и на беговой дорожке. Песчаные откосы, которые сделаны для поддержания фундамента сооружения, уже подмываются и начинают распадаться, что в дальнейшем может привести к обрушению подпорок.Кроме того, испорчено покрытие беговой дорожки – повсюду разбросана резиновая чёрная крошка (используется при обустройстве искусственного газона на футбольном поле) а также металлическая и деревянная стружка, бетонная смесь и песок. Местами покрытие разорвано, деформировано по краям.Деревянные трибуны сколочены из явно необработанных досок, которые покрыты занозами и сильно продавливаются при использовании.По всей территории разбросан строительный мусор.Краска на ограждении сильно мажет. Эксперты предположили, что её могли нанести недавно, либо покраска происходила зимой, что привело к порче оборудования. Кроме того, ограждение местами и вовсе не докрашено. На перилах у лестниц нет ни одной заглушки, которые предохраняют металлические изделия от проникновения осадков. Бетонная отмостка всей площадки объекта крошится, есть несколько трещин. А ведь площадку ещё даже не используют для ежедневных занятий.Как пояснили Народному фронту в организации-заказчике работ -«Улан-Удэстройзаказчик», ФОК был принят с недочётами. При этом уточнить сроки исполнения со стороны подрядчика назвать затруднились.Спортивный объект школы №43 в микрорайоне Стеклозавод также принят у подрядчика с замечаниями. На всей территории много строительного мусора, разбросан профлист, из которого сооружено ограждение площадки. На трибунах также выявлены необработанные доски, есть сломанные пластмассовые сидения. На спортивных снарядах отслоилась краска, есть не прокрашенные детали. Нет ливневых стоков, поэтому вода местами остаётся на площадке, а в зоне лестничных спусков подтапливает подпорки. Песочные укрепления площадки не зафиксированы и уже рассыпаются, заметны следы крошения бетонной отмостки.Также на территории находятся бродячие собаки, которые, очевидно, имеют доступ к площадке.Оба физкультурно-оздоровительных комплекса построены в 2021 году.На спортивной площадке школы №22 выявлено сломанное баскетбольное кольцо на стойке, два тренажёра в нерабочем состоянии, ещё на одном тренажере нет деталей, возможно по причине вандализма – остались острые детали, которые могут стать причиной травмы. Доска для пресса не менялась.